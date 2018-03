Eveniment ciudat de caritate a inceput la Bangkok. Pentru a salva elefantii batuti si torturati zilnic de catre dresorii lor, un grup de jucatori de polo vrea sa adune bani pentru protejarea acestora - VIDEO

Zece echipe formate din cate doua persoane un jucator si un mahout, asa cum sunt numiti ingrijitorii de elefanti, se vor bate in aceste zile la polo pe un teren al unui hotel de lux din capitala Thailandei. Campionii de anul trecut al evenimentului spun ca sa calaresti un elefant si sa joci polo in acelasi timp, nu este tocmai usor.

“Cheia scuccesului in aceasta treaba este comunicarea cu mahout-ul si conexiunea lui cu elefantul. La polo esti doar tu si calul, aici insa nu este asa. Ideea este ca tu stii unde vrei sa ajungi, insa doar mahout-ul poate se te duca acolo, asa cum el dirijeaza animalul.”

Organizatorilor le dau batai de cap in special fecalele elefantilor, care comparativ cu cele ale cailor, sunt de cateva ori mai mari, asa ca ei trebuie sa opreasca jocul pentru a curata terenul. Desi pare a fi inofensiv pentru elefanti, evenimentul nu este privit cu ochi buni de catre cei care militeaza pentru bunastarea animalelor.

Somsak SOONTHORNNAWAPHAT, ORGANIZATIA MONDIALA PROTECTIA ANIMALELOR: “Utilizarea animalelor pentru distractie si sport in asa mod, noi o consideram cruzime, in contextul in care noi militam pentru ca oamenii sa-i inteleaga mai bine. Ei sunt elefanti, sunt animale salbatice. ”

Organizatorii se apara si spun ca acesti elefanti sunt luati de la oameni, care- exploateaza in strada si deseroi ii tin in conditii proaste. Organizatorii spun ca in timpul turneului animalele sunt hranite si investigate de medici.

Tonu NEVIN, VETERINAR: “Prin faptul ca noi am adus acesti elefanti aici, i-am facut sa interactioneze. De fapt ei sunt niste animale foarte inteligente si au nevoie de stimulente atat psihologice cat si fizice. Pe langa asta ei primesc ingrijirile medicale necesare, pe care nu le-ar primi de la stapanii lor.”

Evenimentul se afla la cea de-a 16-ea editie.