Evolutia remarcabila a unui tanar american care s-a impuscat in cap. Andy a primit un transplant de fata in urma cu 8 luni - FOTO

Andy visa de ani de zile la momentul in care doctorul ii va intinde o oglinda. Are de acum fata altui barbat. E deznodamantul promitator al unei povesti nespus de triste.

Cu doua zile inainte de Craciunul din 2006, un foarte deprimat Andy Sandness, in varsta pe atunci de 21 de ani, si-a pus arma sub barbie. Cand au sosit paramedicii, a mai apucat sa-i implore sa-l salveze.

A supravietuit, dar chipul lui era complet mutilat. Dupa 8 operatii, a parasit spitalul. Viata lui era insa lipsita de orizont.

Andy Sandness: "Evitam sa dau cu ochii de copii mici, ma temeam ca se vor speria de mine ori macar ca ma intreaba ce mi s-a intamplat. Asta doare!"

Andy iesea din casa doar noaptea ori se ducea singur la pescuit sau vanatoare. In 2012, dupa o expertiza psihiatrica minutioasa, a fost trecut pe o lista de asteptare pentru transplant de fata.

Samir Mardini, chirurg plastician: "Nu cred ca exista cineva care sa nu merite o a doua sansa. Trebuie doar ca pacientul sa fi inteles ca afacut o greseala."

Dupa alti 4 ani, Rudy Ross, in mod straniu tot in varsta de 21 de ani, s-a impuscat accidental. Sotia lui era insarcinata in luna a opta.

Lily Ross, sotia donatorului: "Motivul pentru care am decis sa donez organele lui Rudy este ca mai tarziu sa-i pot povesti lui Leonard ca tatal lui a ajutat pe cineva."

Vara trecuta, intr-o seara de iunie, Andy a fost dus in sala de operatie pentru un maraton chirurgical de 56 de ore.

"Mi-au scris cat de mult ii placea lui Rudy sa vaneze, sa pescuiasca si cat isi iubea cainii. Le-am raspuns ca, prin mine, el va continua sa vaneze, sa mearga la pescuit si sa rasfete caini."