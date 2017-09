Ex-solista trupei rusesti "Банд'Эрос" s-a stins in Statele Unite din cauza unei hemoragii cerebrale

Potrivit presei ruse, artista a intrat in coma cu cateva zile in urma si s-a stins. Ea se afla in State Unite, in vizita la o prietena. Acum cateva zile, fusese internata cu hemoragie cerebrala.

Grupul „Банд'Эрос” a fost format la Moscova la inceputul anului 2005. Cele mai cunoscute hituri ale trupei au fost melodiile «Коламбия Пикчерз не представляет» si «Не зарекайся».