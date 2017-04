Executia unui detinut din SUA, amanata dupa ce barbatul luase ultima masa

Luni seara, lui Don Davis, in varsta de 54 de ani, i s-a oferit ultima masa in inchisoarea din Arkansas, unde se aflau camerele de executie. Printre preparatele primite de el s-au numarat piureul, puiul prajit si tortul de capsuni, conform CNN

In timp ce se apropia miezul noptii, soarta sa a ramas neclara. Davis era unul dintre cei opt barbati din Arkansas care erau programati pentru executie.

Davis a ucis o femeie de 64 de ani, Jane Daniels, dupa ce a impuscat-o in cap, in timp ce a jefuit-o.

Avocatul detinutului a cerut luni o amanare a executiei, iar Curtea Suprema a statului Arkansas i-a acordat-o, impreuna cu cea a altui incarcerat, Bruce Ward.

Totusi, procurorul general al statului Arkansas, Leslie Rutledge, a cerut Curtii Supreme americane sa anuleze decizia instantei locale, iar executia lui Davis sa fie dusa la bun sfarsit.

Aceasta batalie juridica survine in urma programarii la executie, intr-un mod brusc, a 8 prizonieri, in decursul a 11 zile, in inchisoarea din Arkansas. Motivul fiind expirarea unui medicament, Midazolam, component al injectiei letale.