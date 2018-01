Experienta teribila pentru cativa turisti plecati la munte in Austria. Rafalele de vant puternice, aduse de furtuna Eleanor, aproape a scos de pe cabluri un teleschi in care se aflau doua persoane - VIDEO

S-a intamplat ieri, intr-o statiune montana din Austria. Vantul a fost atat de puternic incat mai nu a scos de pe cabluri un teleschi in care se aflau doi turisti.

De la sol, martorii priveau scenele teribile si incercau sa-i incurajeze pe oamenii “purtati de vant”. In cele din urma, turistii au coborat din teleschi. Ei nu au fost raniti, dar au tras o sperietura zdravana. Furtuna Eleanor a facut ravagii in ultimele zile in vestul Europei. Rafalele de vant puternice si ploile abundente au lasat in bezna si in frig zeci de mii de oamenii din Franta, Marea Britanie, Germania, Belgia si Suedia.