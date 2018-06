Experti britanici se vor alatura operatiunii de cautare a echipei de fotbal blocata intr-o pestera din Thailanda. Sute de oameni incearca cu disperare sai gaseasca pe cei 12 adolescenti si antrenorul lor - VIDEO

Lucruri abandonate si urme de noroi a mainilor copiilor pe pereti. Dupa patru zile de cautari asta este tot ce au gasit salvatorii care lucreaza la fata locului. Ploile nu se opresc, iar operatiunea lor este extrem de anevoioasa. Apa care a inundat intrarea in pestera tot vine si este atat de murdara incat cei care se scufunda aproape ca nu vad nimic.

Chalermchai SITTISART, GENERAL AL ARMATEI THAILANDEZE: "Facem tot ce depinde de noi. Am crescut numarul de pompe care pompeaza apa din pestera, astfel incat sa le usuram misiunea scafandrilor, dar nivelul apei continua sa creasca. Toate serviciile lucreaza in permanenta in limita posibilitatilor."

Specialistii thailandezi urmeaza sa primeasca ajutor extern in urmatoarele zile. O echipa de experti din Marea Britanie urmeaza sa ajunga in nordul tarii pentru a-i ajuta la cautari. Intre timp, de la suprafata, salvatorii strabat iar si iar calea de 10 kilometri pe care se afla pestera sub pamant, in speranta ca vor gasi mine naturale prin care sa patrunda pentru a gasi supravietuitori.

Vern ANSWORTH, EXPERT BRITANIC IN PESTERI: "Daca ei au gasit un loc bun pentru refugiu, atunci vor putea supravietui timp de 5-6 zile. Problema este in apa, care tot vine si vine."

De cand au disparut, parintii si rudele copiilor disparuti, vegheaza la intrarea in pestera, in speranta ca baietii vor fi gasiti vii si nevatamati. Tot ce le-a ramas sa faca este sa se roage, spun acestia.





“Sper ca astazi, cu o echipa atat de mare si cu ajutorul extern, fiul meu va fi in sfarsit gasit.”

Localnicii s-au alaturat cautarilor si le aduc mancare echipelor de interventie care lucreaza non stop. Echipa de fotbal, formata din 12 baieti cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, cu tot cu antrenorul lor au fost dati disparuti inca de sambata.

Toti au mers sa viziteze o pestera dintr-un parc situat in nordul Thailandei, insa nu s-au mai intors. Se presupune ca grupul a ramas captiv inauntru, dupa ce iesirea a fost blocata de ape in urma unei furtuni puternice.