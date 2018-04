Expertii britanici nu pot dovedi ca agentul neurotoxic folosit pentru otravirea lui Skripal provine din Rusia

Astfel, experţii de la laboratorul de cercetare Porton Down nu au reuşit să stabilească „sursa precisă” a armei chimice, a precizat directorul executiv al laboratorului care ţine de Ministerul Apărării, pentru Sky News, informează The Independent. Mai mult, acesta a afirmat că pentru a ajunge la concluzia că în spatele atacului sunt autorităţile de la Kremlin, „au folosit un număr de surse”.

Această precizare vine după ce Rusia a cerut Marii Britanii să prezinte „toate dovezile posibile” care ar putea indica faptul că în spatele tentativei de asasinat se află autorităţile de la Kremlin, informează BBC News.

„Nu am identificat sursa precisă, dar am am oferit guvernului informaţii ştiinţifice pe care le-am adunat din mai multe surse, ca să ajungem la această concluzie. Este datoria noastră să oferim dovezi ştiinţifice cu privire la acest agent neurotoxic. L-am identificat ca făcând parte din această familie (n.r – novichok), dar nu este datoria noastră să spunem unde a fost produs”, a spus Gary Aitkenhead la Sky News.

Potrivit acestuia, este nevoie de „metode extrem de sofisticate pentru ca o astfel de otravă să fie creată, ceva de care este capabil doar un actor statal”, însă oficialul a subliniat că oamenii de ştiinţă britanici nu pot spune cu certitudine că a fost produs în Rusia.

Independent notează că este foarte probabil ca aceste noi informaţii să fie preluate de Kremlin, în contextul în care diplomaţia rusă a afirmat, luni, că otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal „ar fi în interesul guvernului britanic.”

Novichok este un agent neurotoxic puternic, dezvoltat pentru prima dată în secret în Uniunea Sovietică, în 1970. Unii experţi au sugerat că şi alte ţări ar fi putut dezvolta aceste substanţe chimice, cu scopul de a descoperi cum să le combată. Alţii se tem că această neurotoxină ar fi fost substrasă din laboratoarele ruseşti, după destrămarea Uniunii Sovietice.

Întrebat dacă în laboratorul pe care îl conduce a existat acest agent neurotoxic, Aitkenhead nu a vrut să comenteze.

„Nu este posbil ca ceva de genul să fi provenit din laboratorul nostru sau să fi părăsit facilitatea. Din nefericire, este o substanţă extrem de toxică. Din câte ştim, nu există un antidot care să remedieze efectele”, a mai spus el.