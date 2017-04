Explicatia neverosimila gasita de Rusia pentru atacul chimic lansat de presedintele Assad in Siria. Ce spune armata rusa

Consiliul de Securitate al ONU se reuneste de urgenta, miercuri, cu scopul de a examina circumstantele acestui atac, care ar putea sa fie al doilea cel mai sangeros ”atac chimic” de la inceputul razboiului sirian.

Reuniunea se anunta tensionata, deoarece mai multe mari capitale, inclusiv Parisul si Londra, pun in mod direct in discutie regimul lui Bashar al-Assad.

”Toate probele pe care le-am vazut sugereaza ca regimul lui (al-)Assad (...) a folosit arme ilegale in deplina cunostinta de cauza asupra propirului popor”, a declarat seful diplomatiei britanice Boris Johnson.

Insa armata rusa a afirmat, pe baza unor ”date obiective” ca aviatia siriana a atacat un ”depozit” al rebelilor in care se aflau ”substante toxice”. Explodand, acestea s-au raspandit in atmosfera.

Washingtonul, Parisul si Londra au prezentat un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU care condamna atacul si indeamna la o ancheta completa si rapida din partea Organizatiei pentru Interzicerea Armamentului Chimic (OIAC).

In text se cere, de asemenea, regimului, care a dezmintit ”categoric” acuzatiile sa furnizeze planuri de zbor si orice informatie despre operatiuni militare la momentul atacului.

De asemenea, proiectul ameninta cu impunerea unor sanctiuni in virtutea capitolului 7 al Cartei Natiunilor Unite.

”MARTEA NEAGRA”

Bilantul atacului, catalogat drept ”inuman”, de o ”cruzime fara echivalent” si ”crime de razboi” de catre secretarul general al ONU Antonio Guterres se ridica miercuri la 72 de civili ucisi - dintre care 20 sunt copii - si la peste 160 de raniti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.

”Intre victime se afla si 17 femei, iar bilantul ar putea sa creasca, deoarece exista persoane date disparute”, a anuntat Observatorul care a raportat anterior un bilant de 58 de morti in aceasta ”marti neagra”.

Aceste victime au fost cuprinse de convulsii in timp ce se aflau acasa sau pe strada, dupa ce raidul a vizat marti, catre ora locala 7.00 (si ora Romaniei) Khan Sheikhan, un mic oras din provincia rebela Idleb, in nord-vestul tarii.

Potrivit unor medici de la fata locului, simptomele prezentate de pacienti seamana cu cele constatate la victime ale unui atac chimic - pupile dilatate, convulsii si spuma alba la gura.

In inregistrari video ale unor activisti impotriva regimului apar corpuri zguduite de spasme si crize de sufocare.

Observatorul a anuntat ca avioane de lupta au ”efectuat cel putin cinci noi atacuri asupra orasului miercuri dimineata”.

In urma atacului, spitalul in care erau ingrijite victime a fost bombardat, marti, in doua randuri, provocand distrugeri importante si fuga in graba a medicilor.

Fosta filiala Al-Qaida si alte grupari rebele au promis ca vor razbuna zecile de victime ale atacului si le-au cerut combatantilor lor sa ”imbratiseze fronturile”. Acest atac risca sa fragilizeze si mai mult armistitiul intrat in vigoare in Siria pe 30 decembrie 2016, negociat de beligeranti, Rusia si Turcia.

Armistitiul a fost incalcat zilnic de bombardamente ale regimului asupra mai multor fiefuri rebele si lupte impotriva insurgentilor.

Opozitia siriana a avertizat ca atacul pune in discutie negocierile de pace mediate de ONU la Geneva care, pana acum, nu au condus nicaieri.

”Daca ONU este incapabil sa impiedice regimul sa comita asemenea crime, cum sa faca sa reuseasca un proces politic in vederea unei tranzitii (in Siria)a”, a declarat pentru AFP Mohammad Sabra, negociatorul-sef al opozitiei.

In acest context, sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a reclamat ”un efort puternic” in favoarea negocierilor de pace.

”Trebuie unita comunitatea internationala in spatele acestor negocieri”, a pledat ea in deschiderea unei conferinte internationale pe tema viitorului Siriei, la Bruxelles.

Denuntand marti cu fermitate ”atacul chimic”, Casa Alba si-a inasprit brusc tonul impotriva presedintelui Bashar al-Assad.

Insa aceasta condamnare a fost insotita inca o data de un apel la recunoasterea ”realitatii politice” din Siria, ilustrand confuzia noului locatar de la Casa Alba in fata unui razboi care s-a soldat deja cu peste 320.000 de morti.

Tusk condamna atacul din Siria si atribuie ”principala raspundere a atrocitatilor” regimului si aliatilor sai

Presedintele Consiliului European condamna presupusul atac chimic soldat cu zeci de morti intr-o localitate aflata sub controlul rebelilor, in nordul Siriei, relateaza The Associated Press.

Donald Tusk a declarat miercuri ca atacul de la Khan Sheikhoun este ”alta amintire a brutalitatii” regimului din Siria si a indemnat ca cei vinovati sa dea socoteala.

Regimul sirian poarta ”principala raspundere a atrocitatilor”, a subliniat el.

Presedintele Consiliului European i-a acuzat de asemenea pe sustinatorii Guvernului presedintelui Bashar al-Assad, care impart, in opinia sa, ”responsabilitatea morala si politica”.

Guvernul al-Assad a respins orice implicare in atac. Regimul a subliniat ca nu detine armament chimic si a dat vina pe fortele rebele.

Tusk a facut aceste declaratii la Atena, in urma unei intalniri cu premierul grec Alexis Tsipras.

Secretarul general al NATO condamna atacul chimic ”barbar” din Siria

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg condamna presupusul atac chimic din nordul Siriei si indeamna ca cei vinovati sa fie trasi la raspundere, relateaza The Associated Press.

”Este al treilea raport despre folosirea acestor arme barbare numai in ultima luna”, a declarat Stoltenberg miercuri, citat intr-un comunicat.

Secretarul general al NATO a subliniat ca armamentul chimic este interzis si ca ”aceasta norma internationala trebuie sa fie respectata deplin si sustinuta”.

Siria este ”responsabila sa asigure deplina respectare a acestor obligatii”, a subliniat Stoltenberg.

Papa Francisc denunta un ”masacru inacceptabil” in Siria si se gandeste la victimele ”gravului atentat” din Rusia

Papa Francisc a denuntat miercuri, la Vatican, ”masacrul inacceptabil” din Siria, unde un presupus atac chimic s-a soldat cu 72 de morti, provocand indignare in intreaga lume, relateaza AFP.

”Asistam ingroziti la ultimele evenimente din Siria. Deplang ferm masacrul inacceptabil de ieri (marti) in provincia Idleb, unde au fost ucise zeci de persoane fara aparare, intre care si copii”, a declarat Papa intr-o audienta saptamanala.

”Ma rog pentru victime si apropiatiii lor si fac apel la constiinta tuturor celor care au responsabilitati politice, la nivel local si international, ca aceasta tragedie sa inceteze”, a spus el pe un ton sobru, in fata a mii de credinciosi reuniti in Piata Sfantul Petru.

”Incurajez in plus eforturile celor care, in pofida insecuritatii si conditiilor dificile, depun eforturi ca ajutoare sa ajunga la locuitori din aceasta regiune”, a insistat el.

De asemenea, Pontiful argentinian a spus ca se gandeste la victimele ”gravului atentat” care s-a soldat cu 14 morti si 49 de raniti luni, la Sankt Petersburg, in Rusia.

”Incredintandu-i milei lui Dumnezeu pe toti cei care au disparut tragic, imi exprim alaturarea spirituala fata de rudele lor si toti cei care sufera din cauza acestui eveniment dramatic”, a declarat Francisc.