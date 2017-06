"Explozie controlata" la Londra, in apropiere de locul unde SUA construiesc o noua ambasada. Ce a declansat alerta - VIDEO

Vehiculele nesupravegheate care au declansat actiunea s-au dovedit a nu fi suspecte, relateaza Reuters.

Politia a precizat ca a fost chemata sa intervina in urma unor informatii despre doua vehicule nesupravegheate in apropierea locului respectiv si a efectuat o ”explozie controlata” catre ora 16.37 GMT (18.37, ora Romaniei).

Un purtator de cuvant al Ambasadei Statelor Unite a declarat ca niciun diplomat american nu se afla la locul constructiei.

Potential Threat at the new US Embassy building site in Nine Elms Vauxhall. Police sniffer dogs. View from Embassy Gardens Battersea, London pic.twitter.com/J8AXEk3Kj9

— Welly Walker (@WellyWalker) June 7, 2017

@LBC #Vauxhall #USEmbassy suspicious vehicle. Been told to go back into the embassy. #SuspiciousVehicle pic.twitter.com/WmNFZvtMSN

— Mohsin Latif aaaa (@real_Mohsin) June 7, 2017