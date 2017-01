Explozie cu 2 morti langa tribunalul din Izmir, dupa un atac cu masina-capcana. Autoritatile dau vina pe kurzi - FOTO

UPDATE 17:20 Suspectul cautat poarta o haina neagra, caciula alba si are 1,65 - 1.70 metri inaltime. Potrivit unor informatii aparute pe retelele de socializare, ar fi vorba de o femeie. Explozia ar fi fost o diversiune de la un atac ce urma sa aiba loc in tribunal, scrie cotidianul Hurriyet, precizand ca in zona ar fi fost gasit un pachet suspect. Potrivit presei locale, deflagratia ar fi fost produsa de o masina capcana si ar fi avariat mai multe vehicule. Parcarea unde a avut loc explozia este rezervata pentru procurori si judecatori, scrie CNN Turk.

UPDATE 16:55 Guvernatorul regiunii Izmir a declarat ca in spatele atacului se afla, cel mai probabil, PKK. Atacatorii erau inarmati cu Kalasnikov-uri.

UPDATE 16:20 Pe retelele sociale au aparut imagini cu momentul exploziei, filmat de camerele de supraveghere. Presa turca scrie ca unul dintre politistii care pazeau tribunalul a fost ucis. De asemenea, un angajat al tribunalului ar fi murit in atac.

UPDATE 16:00 Potrivit Reuters, care citeaza surse spitalicesti, sunt 10 raniti. Exista suspiciuni ca atacatorii ar fi vrut sa plaseze bombe in cladirea tribunalului.

Cel putin trei persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc in apropierea tribunalului din Izmir, vestul Turciei, informeaza agentiile de presa internationale. Conform Reuters, martorii au vazut cum trei politisti raniti au fost transportati la spital.

Surse din fortele de securitate turce au anuntat ca a fost vorba despre o masina capcana si ca doi presupusi atacatori au fost impuscati, informeaza Reuters.

Operatiunea este inca in desfasurare, scriu agentiile de presa. Un al treilea suspect este cautat de politisti.

Stire in curs de actualizare!





