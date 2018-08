Explozie de culoare deasupra Moscovei. Mii de oameni au stat cu ochii tintiti spre cer si au urmarit zecile de focuri de artificii, ce au creat o atmosfera feerica - VIDEO

Mii de oameni au stat cu ochii tintiti spre cer, in capitala Rusiei, si au urmarit zecile de focuri de artificii, ce au creat o atmosfera feerica. Cerul a explodat in forme si culori. Fiecare echipa a avut cate doua probe. Pentru inceput, participantii au lansat focuri de artificii, in culorile drapelului tarii de origine.

La a doua proba, concurentii au prezentat mici spectacole, cu tematica: Bunatatea si Magia. Cei veniti au stat cu telefoanele in maini pe tot parcursul show-ului, pentru a surprinde cele mai frumoase momente.

Echipe din SUA, Italia, Grecia, Austria, Bulgaria si Franta si-au dat intalnire la festival. Asa ca, atmosfera era condimendata si cu melodii, din diferite colturi ale lumii.