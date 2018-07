Explozie de culoare la Paris. Sarbatoarea de Ziua Nationala a Frantei s-a incheiat cu un show impresionant de focuri de artificii - VIDEO

Asa ceva vezi mai rar. Show-ul de focuri de artificii a durat minute bune, iar francezii au admirat spectacolul. Cerul a explodat in zeci de culori. Imagini impresionante au fost surprinse cu drona.

Odata cu focurile de artifici si Turnul Eiffel a fost luminat in diferite culori, dar si desene. Mii de oameni s-au adunat in centrul Parisului si au stat cu telefoanele in maini, pentru a surprinde momentele unice.

In acest an, show-ul de lumini a purtat denumirea “Dragoste”. Focuri de artificii au fost nu doar in capitala franceza, dar si in alte orase, unde localnicii au sarbatorit pana tarziu.

Francezii au marcat ieri ziua nationala a tarii lor, cu o parada impresionata pe Champs-Elysees, la care au participat mii de militari, sute de vehicule si zeci de avioane si elicoptere.