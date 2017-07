Explozie de culoare la Paris. Zeci de focuri de artificii au fost lansate la Turnul Eiffel. Cum a fost sarbatorita Ziua Frantei - VIDEO

De un spectactol ce poate fi greu descris prin cuvinte s-au bucurat aseara francezii. Cerul deasupra Parisului a explodat in zeci de culori, iar show-ul de focuri de artificii a durat minute bune.

In tot acest timp, turnul Eiffel a fost scaldat in luminite, iar melodiile care se auzeau pe fundal au creat o atmosfera magica. Oamenii au stat cu ochii tintiti spre cer nu doar in capitala franceza, dar si in alte orase.

"Este un moment emoţionant. 14 iulie este sărbătoarea noastră naţională. Este o zi în care ne adunăm împreună, dar şi care ne aminteşte de victimele de la Nisa."

La Nisa, sarbatoarea a fost umbrita de comemorarea celor care si-au pierdut viata acum un an. Un concert grandios de muzica clasica a adunat sute de oameni, care si-au amintit de cei dragi.

Oamenii au lansat in aer zeci de baloane de culoare alba in memoria oamenilor care au murit, in timp ce s-au adunat sa urmareasca focurile de artificii de Ziua Frantei. Atunci, un terorist a intrat cu un camion in multime, luand viata a 85 de oameni, intre care 10 copii.

Astazi internautii au comentat cele mai memorabile momente ale evenimentului. Unul dintre ele este evolutia orchestrei armatei franceze, care a interpretat o melodie daft punk, oferind un moment inedit. Pentru prima data Ziua Frantei a fost marcata in 1880.