Explozie la o statie de metrou din Moscova. Imagini surprinse de o camera de bord - Cel putin 7 persoane au fost ranite - VIDEO

Potrivit RT, explozia de la statia de metrou Kolenskaya ar fost cauzata de o butelie de gaz utilizata necorespunzator de muncitorii care repararau culuoarul statiei.



Zeci de trecatori au incarcat imagini cu momentul exploziei.

Focul a fost stins repede de serviciile de urgenta.

Din primele informatii, cel putin sapte persoane au fost ranite in urma exploziei, iar patru dintre ele sunt in prezent in spital, relatează RIA Novosti.