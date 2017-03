Explozie in Marea Britanie, intr-o periferie a orasului Liverpool. Zeci de raniti, mai multe cladiri distruse

Autoritatile britanice au anuntat ca 34 de persoane au fost ranite, iar mai multe cladiri au fost spulberate in timpul noptii intr-o posibila explozie de gaz din Merseyside. De asemenea, doua persoane sunt internate in stare grava in urma incidentului din oraselul Bebington, situat la marginea metropolei Liverpool, transmite BBC.

Printre cladirile distruse se numara inclusiv un studio de dans pentru copii, care era inchis in timpul exploziei de gaze.

Echipele de urgenta au intervenit in jurul orei locale 21.15 (23.15 ora Moldovei).

Ranitii au fost transportati la spitalele din Merseyside si Chester.

De asemenea, sute de persoane au fost evacuate in mijlocul noptii din locuinte, iar peste o suta de persoane s-au adapostit intr-o biserica din Merseyside.

Autoritatile au precizat ca daunele produse de explozie sunt considerabile.

”Explozia a zburat peretii si a dus la prabusirea unui acoperis. De asemenea, exista avarii structurale la nivelul locuintelor din apropiere”, a declarat un reprezentant al pompierilor din Merseyside.

Cele doua persoane in stare critica au fost transportate la spitalul Aintree din Liverpool.

Autoritatile au lansat o ancheta pentru a stabili circumstantele in care a avut loc puternica explozie

”S-a auzit ca un cutremur. Intreaga noastra casa s-a zguduit. Am crezut ca geamurile vor fi spulberate. Stiu oameni care locuiesc 8-10 kilometri distanta si au auzit explozia. Am fugit imediat in strada si vecinii erau deja acolo”, a declarat Lew Hopkis, care locuieste in apropierea exploziei din Merseyside.