Explozie in Sankt Petersburg. Bilantul a crescut la 11 morti si 45 de raniti. Atacatorul, originar din Asia Centrala

Sumarul evenimentelor:





►Bilant actualizat: sunt 11 morti si 45 de raniti ►Suspectul care a amplasat bomba are 23 de ani si este originar din Asia Centrala ►Premierul Dmitri Medvedev a spus ca este un atac terorist

Desfasurarea evenimentelor, live text:

UPDATE 8:17 O sursa din politie a declarat pentru agentia Tass ca atacatorul s-ar fi detonat.

"Avand in vedere natura ranilor, bomba a fost atasata de corpul sau ori in rucsac, sau chiar a tinut-o in maini, dar la nivelul stomacului. Asta reiese din faptul ca toti cei din jur au rani in zona abdomenului", a declarat sursa.

Atacatorul ar fi avut legaturi cu rebelii sirieni, a mai precizat sursa citata.

UPDATE 8:00 Sustinatorii Statului Islamic sarbatoresc in mediul online explozia de la metrou.

"Ii cerem lui Allah sa binecuvanteze operatiunea leilor Califatului, ii cerem lui Alah sa-i omoare pe cruciati. Un metrou spre iad pentru inchinatorii Crucii", sunt cateva dintre mesajele publicate de simpatizantii gruparii jihadiste.

Teroristul care a amplasat bomba la metroul din Sankt Petersburg are 23 de ani si este originar din Asia Centrala. Informatia a aparut in presa din Rusia si nu este confirmata oficial.

Premierul Dmitri Medvedev a declarat luni seara ca explozia, care a avut loc intr-un vagon in mers, este un atentat terorist. Nu este deocamdata clar insa daca vorbim despre un atacator kamikaze.

Intre timp, bilantul victimelor a ajuns la 11 morti si 45 de raniti. Scenele filmate imediat dupa ce metroul a ajuns in statie au surprins haos si disperare. In imagini se vede cum calatorii sar pe peron prin geamurile sparte ale vagonului. Unii incearca fara succes sa forteze usile indoite de suflul deflagratiei. Cei care au iesit incearca sa dea o mana de ajutor. Calatorii care au scapat cu rani usoare vin in sprijinul ranitilor intinsi pe peron si ii trag cat mai departe de vagon.

Explosive experts working at the scene of deadly #StPeteblast at the city metro. Rescue operation is over. #SaintPetersburg pic.twitter.com/0C77Cz3zve — Maria Finoshina (@MFinoshina_RT) 3 апреля 2017 г.

"Am vazut cum carau victimele. O persoana nu mai avea picioare. A fost greu de privit", a povestit un martor.

Numeroase ambulante si elicoptere i-au transportat pe raniti la spitalele din Sankt Petersburg. Lipsa informatiilor a creat panica in randul celor care, de ore bune, nu mai reuseau sa dea de cei dragi.

Deflagratia a avut loc intre doua statii de metrou. Statia de metrou Sennaya Plosciad nu a fost intamplator aleasa. Este unul dintre nodurile metroului din Sankt Petersburg, unde se intalnesc trei magistrale si era ticsita de lume. Potrivit unor surse, teroristii ar fi pus langa exploziv cuie si bile, pentru ca efectul letal sa fie cat mai mare, asemanator unei bombe cu fragmentatie. Politia crede ca incarcatura exploziva folosita echivaleaza cu 2-300 de grame de TNT.

Autoritatile ruse au laudat decizia luata de mecanic de a nu opri imediat dupa explozie, intre statii. Trenul a ajuns la peron, asa ca ranitii si ceilalti calatori au fost evacuati mult mai rapid si fara ca viata sa le fie pusa in pericol de deplasarea prin tunel, au explicat oficialii rusi.

Potrivit jurnalistilor rusi, atentatul a fost comis de un atacator kamikaze, care ar fi detonat bomba pe care o avea in rucsac. Ar fi vorba despre un tanar in varsta de 23 de ani, originar din Asia Centrala.

Un barbat cu barba imbracat in negru si prezentat de publicatiile ruse drept suspect a fost interogat de politisti, apoi eliberat.

Un alt dispozitiv exploziv a fost gasit in statia Ploscead Vosstaniia si dezamorsat de genisti. Presa rusa a publicat o fotografie a celui suspectat ca a amplasat bomba, fara insa a o detona.

Vladimir Putin a discutat luni seara cu reprezentanti ai Serviciului federal de securitate si ai ministerului rus de Interne. Presedintele a depus apoi un buchet de flori la altarul improvizat in memoria victimelor.

Putin a vizitat locul exploziei si a depus flori

Autoritatile au declarat trei zile de doliu in memoria persoanelor care si-au pierdut viata in explozia din Sankt Petesburg.

Presedintele Putin a vizitat luni seara locul exploziei si a depus flori pe un altar improvizat. De asemenea, acesta era deja in metropola in timpul exploziei si a continuat o intalnire programata cu presedintele Belarus, Aleksandr Lukasenko.

Anchetatorii rusi au catalogat explozia drept un ”act de terorism”, dar nicio grupare nu a revendicat pana in acest moment atentatul de la metrou, in vreme ce premierul rus nu s-a sfiit sa spuna ca e vorba de un atentat terorist in Sankt Petesburg.

Comisia de Investigatii din Rusia a lansat o ancheta pentru act terorist. De asemenea, comisia a catalogat explozia ca fiind un atac terorist, dar mai multe scenarii sunt luate in considerare in acest moment.

Un martor a declarat ca un barbat ar fi abandonat o servieta in vagonul de metrou zguduit de puternica explozie din Sankt Petesburg.

”A fost o explozie pe sine, un barbat a lasat o servieta in vagon, a coborat din vagon si s-a mutat in alt vagon”, i-ar fi scris martorul unui prieten, intr-un SMS.

Bilantul oficial arata ca 11 persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 45 au fost ranite in explozia de la metrou.

Atacatorul a actionat singur in timpul atentatului

O sursa din randul autoritatilor ruse sustine ca este vorba de un singur atacator. Intre timp, un al doilea suspect vizat de un mandat de cautare s-a predat si a acceptat sa colaboreze cu anchetatorii, dar nu exista date care sa sustina implicarea sa in atacul terorist dintre statiile Piata Sennaia si Tehnologiceski Institut, transmite Interfax. De asemenea, nu se stie daca este vorba de un atacator sinucigas, datele primite de la autoritati in acest sens fiind contradictorii.

Potrivit sursei, acelasi suspect ar fi lasat un al doilea dispozitiv explozibil in statia Ploscead Vosstaniia, dar genistii au reusit sa dezamorseze a doua bomba din Sankt Petersburg.

”In timp ce era in metrou, acest criminal a actionat dispozitivul explozibil intre statiile Piata Sennaia si Tehnologiceski Institut”, a declarat o sursa pentru Interfax.

Al doilea suspect vizat de un mandat de cautare s-a predat autoritatilor si s-a declarat nevinovat.

Ministrul de Externe din Kazahstan a confirmat ca printre presupusii suspecti se numara si un cetatean kazah disparut, dar este prea devreme pentru tragerea unor concluzii in ceea ce priveste atacul terorist din Sankt Petesburg.