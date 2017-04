Explozie intr-o statie de metrou din Sankt-Petersburg. Cel putin 10 oameni au murit, iar 50 au fost raniti - VIDEO

Bubuiturile s-au auzit chiar in centrul orasului Sankt Petersburg, in jurul orei 14. Exploziile au avut loc intr-o statie de metrou, unde in acel moment se aflau zeci de oameni. Pasagerii care au scapat au incercat sa-i ajute pe cei raniti. Cel putin 10 oameni au murit pe loc. Iar peste 50 de persoane au suferit arsuri si diverse traumatisme. Statia de metrou unde s-a produs deflagratia a fost invadata de fum.

"Nu avem cu ce respira."

Au fost mobilizate 17 ambulante si peste 80 de salvatori. Politistii au scos pasagerii afara.

"Metroul va fi evacuat."

In urma investigatiilor, pompierii au declarat ca au gasit elementele de explozibil, intr-un vagon. Totodata, genistii au gasit inca un explozibil, dar care a fost detonat. Toate statiile de metrou din oras au fost inchise.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca Vladimir Putin, care tocmai se afla in Sankt Petersburg la o intalnire cu jurnalistii, a fost informat despre cele intamplate.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: "Serviciile speciale deja lucreaza pentru a stabili cauza celor intamplate. Autoritatile orasenesti, dar si cele federale vor face totul pentru a sustine familiile victimelor."

Potrivit presei straine, presedintele rus ia in calcul toate versiunile, inclusiv probabilitatea unui atentat terorist.