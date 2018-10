Explozie la intrarea in sediul Serviciului Federal rus de Securitate din orasul Arhanghelsk. Un adolescent de 17 ani a detonat o bomba. Acesta s-a stins pe loc, iar trei angajati au fost raniti - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in orasul Arhanghelsk din nord-vestul Rusiei. Un tanar a intrat in cladirea Serviciului Federal rus de Securitate, a scos din geanta pe care o avea cu el o bomba si a detonat-o. In urma deflagratiei, el a murit pe loc, iar trei angajati ai serviciului de securitate au fost raniti.

“ Am auzit o bubuitura foarte puternica si peste cateva secunde a venit o masina a politiei, s-a intors si a blocat circulatia.”

Potrivit informatiilor preliminare, autorul exploziei este un adolescent de 17 ani, iar presa rusa a publicat poze cu acesta. In urma incidentului, securitatea in regiune a fost sporita.

Igor ORLOV, GUVERNATORUL REGIUNII ARHANGHELSK: “ Noi am intreprins masuri pentru a spori securitatea institutiilor publice si de stat din regiunea Arhanghelsk."

Atacuri vizand politia sau Serviciul federal de Securitate sunt rare in Rusia. Autoritatile au anuntat ca au lansat o ancheta pentru terorism.