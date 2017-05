Explozie la Manchester Arena: 19 morti si 50 de raniti. Premierul Theresa May a convocat o reuniune de urgenta - VIDEO

Cel putin o explozie s-a produs la sfarsitul unui concert, in timp ce oamenii se pregateau sa paraseasca sala.

Informatii neconfirmate arata ca a fost vorba de un atac sinucigas cu bomba. Iar premierul Theresa May a confirmat ca politia trateaza incidentul drept un ingrozitor act terorist.

Vestea a dus imediat la deprecierea lirei sterline. Totodata, retelele de socializare au fost impanzite de imagini de la locul tragediei, unde - minute in sir - a domnit panica!

LIVE-TEXT, 23 MAI

UPDATE 07:00 Premierul Theresa May a convocat o reuniune a comitetului de urgenta al Guvernului COBRA marti, la ora locala 9.00 (11.00, ora Romaniei), dupa ce 19 persoane au fost ucise dupa un concert la Manchester, potrivit postului Sky News.

Campania in vederea alegerilor anticipate de la 8 iunie a fost suspendata in Marea Britanie, in urma exploziei de la Manchester Arena, soldata de asemenea cu aproximativ 50 de raniti.

May a anulat evenimentele de campanie de marti. ”O sursa conservatoare a declarat pentru (agentia britanica de presa) The Press Association ca premierul a suspendat campania in vederea alegerilor generale”, a anuntat marti Sky News.

De asemenea, liderul liberal-democrat Tim Farron a anulat un tur de campanie in Gibraltar in urma exploziei, pe care politia a anuntat ca o trateaza drept un atac terorist.

UPDATE 06:30 Politia din Manchester a anuntat marti dimineata ca trateaza explozia de la Manchester Arena ca pe un incident terorist pana cand va avea alte informatii.

"In prezent, tratam incidentul ca pe unul terorist pana cand vom avea alte date", a anuntat un reprezentant al Politiei, care a precizat ca politistii colaboreaza cu institutiile din domeniul combaterii terorismului si cu cele din inteligence.

UPDATE 06:00 Premierul britanic Theresa May a anuntat, marti, ca Politia trateaza incidentul de la Manchester Arena ca pe un atac terorist ingrozitor, transmite Reuters.

Ea a spus ca gandurile ei se indreapta catre victime si catre famillile acestora.

Desi nu exista confirmarea ca a fost o bomba, Nigel Farage a scris pe Twitter: "Sunt terifiat de explozia unei bombe la Manchester. Fara indoiala vom afla in curand cine este autorul. Gandurile mele sunt alaturi de cei afectati".

Liderul laburist Jeremy Corbyn a spus ca gandurile sale sunt alaturi de toti cei afectati de teribilul incident.

Intr-un mesaj pe Twitter Corbyn a spus "Incident teribil la Manchester. Gandurile mele se indreapta catre cei afectati si catre serviciile de urgenta".

Rivalul sau politic Tim Farron a condamnat atacul "socant" care a avut drept tinta tinerii de la concertul Arianei Grande.

UPDATE 04:00 Emma Johnson a povestit pentru Radio BBC ca ea si sotul ei se aflau la arena pentru a a-i aduce acasa pe copiii lor de 15 si 17 ani, care erau la concert. "Cu siguranta a fost o bomba. A fost in foaier. Eram in capatul scarilor si am auzit sticla explodand, era langa zona unde se vand produse. Intreaga cladire s-a cutremurat. A fost o unda de soc si foc la final"

UPDATE 03:45 Prima pagina din The Guardian anunta "Crima in Manchester:cel putin 19 morti intr-un atac la sala de spectacole"

The Guardian front page, Tuesday 23.05.17 – Murder in Manchester: at least 19 die in arena attack pic.twitter.com/SCqddBZdvb — The Guardian (@guardian) 23 мая 2017 г.

UPDATE 03:30 Oficiali, citati de CNN, sustin ca investigatiile iau in calcul un posibil atactor sinucigas

UPDATE 03:13 Politia din Manchester a confirmat oficial ca sunt 19 morti si 50 de raniti. Incidentul este tratat ca pe un posibil atac terorist

UPDATE 03:00 Autoritatile de contra terorism din Anglia trateaza incidentul de pe Arena Manchester ca pe un posibil atac terorist, relateaza Daniel Sandford, corespodent BBC.

UPDATE 02:30 O echipa de genisti se afla in zona arenei care este survolata si de un elicopter, relateaza Reuters.

UPDATE 02:20 Manchester Arena este cea mai mare sala de spectacole, acoperita din Europa, a fost inaugurata in 1995 si are o capacitate de 21.000 de locuri.

MORE: UK bomb disposal team on site after incident at Manchester Arena - Sky News. https://t.co/CcVrRcuNQw pic.twitter.com/RzyGmwqABC — Reuters Top News (@Reuters) 22 мая 2017 г.

Multiple people killed in blast at Ariana Grande concert in British arena: police. https://t.co/CwpjuWcShQ pic.twitter.com/gqOntrbVUq

— Reuters Top News (@Reuters) 22 mai 2017

UPDATE 02:15 O alta inregistrare publicata pe Twitter surprinde momentele de panica si haos din arena.

#BREAKING : Another video showing the sheer panic of those at #Manchester Ariana Grande Concert. Unknown number of fatalities. pic.twitter.com/SZH5QYVux5 — Sophia Dobson (@MsSophiaDobson) 22 мая 2017 г.

UPDATE 02:10 Un martor, Jade Baynes, in varsta de 18 ani, a povestit ca a fost indemnata de politie sa fuga din zona arenei dupa ce a auzit zgomote puternice si sunete asemanatoare impuscaturilor, la finalul concertului, relateaza The Guardian.

DEVELOPING: Police in UK say 'number of confirmed fatalities' amid reports of explosion after Ariana Grande concert. https://t.co/2guXAOk17x pic.twitter.com/RubOCcfM3O

— ABC News (@ABC) 22 mai 2017

UPDATE 02:00 Zeci de ambulante s-au deplasat in zona arenei, impanzita intre timp si de un numar mare de politisti inarmati.

UPDATE 01:50 Politia locala a confirmat ca sunt "morti si raniti" in urma incidentului.

UPDATE 01:40 "Zgomote puternice" i-au panicat pe spectatori care au iesit in fuga de la eveniment generand busculate, relateaza sursa citata. Nu se cunosc pentru moment cauzele "zgomotelor".

Pe Twitter, au aparut relatari despre "explozii" care ar fi avut loc la finalul concertului. Unii martori vorbeau despre o boxa care ar fi explodat cauzand panica si confuzie.

Spectatorii au fugit ingroziti catre iesiri. Pe Twitter au fost publicate imagini cu momentul busculadei.