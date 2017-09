Explozie la metroul din Londra: mai multe persoane ranite - FOTO

UPDATE 11:45 District Line a suspendat circulaţia metroului pe întreaga linie în urma incidentului.

Potrivit unor informaţii anterioare,neconfirmate, la staţia de metrou de la Parsons Green, în sud-vestul Londrei, a avut loc un incendiu.

Serviciile feroviare au fost puternic perturbate în Gara Euston din cauza incendiului de la Harrow. Niciun tren nu circula între Milton Keynes Central şi London Euston.

Transportul către Manchester, Birmingham şi Liverpool a fost afectat. Trenurile West Coast Main Line de la Glasgow şi Edinburgh, iclusiv Caledonian Sleeper, către Londra, au fost suspendate.

Se lucra la stabilirea unei navete între Euston, Harrow şi Wealdstone, pentru a permite serviciilor de-a lungul coastei de vest să funcţioneze.

Bilete vândute pe rutele afectate erau acceptate de London Buses, Southeastern, Southern şi Thameslink.

Trenurile London Overground între Watford Junction şi London Euston circulau, însă cu întârzieri mari.

Întârzieri mari se înregistrau pe linia de la Picadilly, între Acton Town, toate terminalele Heathrow şi Uxbridge.

UPDATE 11:25 Potrivit BBC, în momentul exploziei lumea s-a panicat şi s-a grăbit spre ieşire. Astfel, mai multe persoane au fost călcate în picioare şi au suferit răni.

De asemenea, martorii povestesc că au văzut oameni cu arsuri la nivelul feţei.

Poliţişti şi ambulanţe se aflau vineri la faţa locului, în urma unor informaţii postate pe reţele de socializare despre o ”explozie” într-un vagon.

”Anchetăm un incident la Parsons Green”, a anunţat Transport for London într-un mesaj postat pe Twitter.

Potrivit The Telegraph, mai multe persoane au fost rănite.



Pe reţelele de socializare au fost postate imagini cu forţele de intervenţie, care au grijă de răniţi.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA