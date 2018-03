Explozie la o uzina petrochimica, in Cehia. Sunt cel putin 6 morti

Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa şi alte câteva au fost grav rănite într-o explozie produsă joi dimineaţa într-o uzină chimică din Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga.

“Am primit informaţii despre şase persoane care şi-au pierdut viaţa şi altele au fost grav rănite”, a declarat o purtătoare de cuvânt a brigăzii de pompieri din regiunea Boemia Centrală, Vladimira Kerekova, citată de CTK.

Spitalul din Vinohrady din Praga a declanşat un plan de urgenţă şi se pregăteşte să primească un “număr semnificativ” de pacienţi.

