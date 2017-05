Explozie la Odesa. Un necunoscut a aruncat o grenada in fata unui centru de voluntari - VIDEO

Deflagratia s-a produs putin dupa ora unu noaptea. Momentul exploziei a fost surprins de o camera de supraveghere. Politistii au fost chemati la fata locului pentru a investiga cazul. Potrivit oamenilor legii, un individ a aruncat o grenada in fata centrului de voluntari care sustine armata ucraineana. Victime nu au fost inregistrate.

Avariata a fost cel putin o masina parcata in apropiere. In 2015, acelasi centru a fost vizat de un atac similar. In acest sediu isi desfasoara activitatea trei organizatii care ofera ajutor soldatilor ce lupta in estul Ucrainei. Si acolo noaptea trecuta a fost tensionata. Cinci militari au fost raniti dupa ce separatistii au deschis focul asupra lor.

S-au inregistrat aproape 70 de incalcari, sustin cei din conducerea armatei. Conflictul din estul tarii vecine a intrat in al patrulea an si a facut peste 10 mii de morti pana acum.