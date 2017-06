Explozie la un mall din orasul iranian Shiraz. Zeci de oameni au fost raniti

Cel putin 32 de oameni au fost raniti in explozia care a avut loc in jurul orei locale 1 la mall-ul de pe bulevardul Nasr. Toate victimele sunt in stare stabila, potrivit oficialilor. Cel putin 16 dintre raniti au fost internati in spital

Cauza exploziei nu a fost inca anuntat oficial, dar ar putea fi vorba de o acumulare de gaze. Deflagratia a distrus intrarea in complexul comercial si masinile parcate in fata acestuia. De asemenea, alimentarea cu energie electrica a fost oprita cateva ore in zona.