Explozie la un sediu al politiei din Indonezia. Cel putin 7 oameni au murit, iar cativa au fost raniti, dupa ce persoane inca necunoscute s-au aruncat in aer

In inregistrari se vede cum doi politisti opresc o motocicleta la intrare, inainte de explozie. In imagini se poate observa ca pe motocicleta erau cel putin doua persoane. Dupa cateva secunde se produce deflagratia, care pune la pamant toate persoanele ce sa aflau in preajma.

Ieri, in acelasi oras din Indonezia, o familie de teroristi a comis o serie atentate sinucigase, omorand 8 persoane. Statul islamic a revendicat atacul.