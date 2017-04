Explozie langa autocarul echipei Borussia Dortmund, in Germania. Jucatorul Marc Bartra a fost ranit si dus la spital

SUMARUL EVENIMENTELOR:

-Momente socante inainte de sfertul de finala UEFA Champions League: Borussia Dortmund - Monaco



-Trei explozii au avut loc langa autocarul echipei germane la 10 km de stadionul Signal Iduna Park



-Jucatorul Marc Bartra a fost ranit si dus la spital



-Meciul cu Monaco a fost amanat pentru miercuri

UPDATE Presedintele clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a declarat ca jucatorii sunt in stare de soc dupa exploziile de langa autocarul echipei, informeaza Le Figaro. "Jucatorii sunt in stare de soc. Acest gen de eveniment te marcheaza. Sper ca echipa va putea cumva sa revina pe teren", a declarat Watzke.

UPDATE Pana acum politia nu au nici o informatie cu privire la tipul de explozibili si nu a lansat nicio ipoteza in cazul exploziilor. Purtatorul de cuvant al politiei, Gunnar Wortmann, a declarat pentru BILD: „Vom lucra toata noaptea. Toate fortele din Dortmund sunt mobilizate." Acesta a mai spus ca exploziile au fost cauzate de "dispozitive explozive".

Un expert in terorism a declarat pentru Bild ca din fericire bombele nu au fost puternice si ca modul in care s-au produs exploziile nu se potriviste cu strategiile lupilor singuratice care actioneaza in numele ISIS. "Este prea devreme pentru a spune cine este in spatele acestor explozii" a spus acesta.

UPDATE Fanii echipei AS Monaco, prezenti, marti seara, pe Signal Iduna Park, au inceput sa scandeze "Dortmund, Dortmund", dupa ce au aflat ca autocarul formatiei Borussia a fost avariat de trei explozii in timp ce se indrepta spre arena, pentru meciul din Liga Campionilor.

UPDATE "Marc Bartra a fost ranit si se afla in prezent la spital. Recuperare rapida si completa, Marc", a scris Borussia Dortmund.

Potrivit presei germane si spaniole, jucatorul ar fi suferit rani la un brat.

UPDATE Politia germana a anuntat ca trei incarcaturi explozive au fost detonate in apropierea autocarului echipei Borussia Dortmund, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul unde a fost cazata formatia.

Autobuzul a plecat de la hotel indreptandu-se catre stadionul aflat la zece kilometri distanta si in scurt timp, "trei incarcaturi explozive" au fost detonate", a precizat un purtator de cuvant al politiei, Gunnar Wortmann, potrivit AFP.

Geamurile autocarului au fost sparte si o persoana din interior a fost ranita usor, a adaugat el, fara a da alte detalii.

UPDATE Un reporter Bild a publicat imagini de la fata locului, cu autocarul.





Der BVB-Mannschaftsbus steht noch auf der Straße. Scheiben hinten kaputt #BVBASM pic.twitter.com/p7DPJoyU4K — Sebastian Kolsberger (@Kolsi85) 11 апреля 2017 г.



UPDATE Potrivit Borussia Dortmund nu exista nici un motiv de ingrijorare pentru fanii de pe stadion. Clubul le-a multumit acestora pentru intelegere dupa anularea partidei



Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.





UPDATE Potrivit Bild dispozitivele explozive ar fi fost ascunse in gardul viu de pe marginea drumului.

UPDATE Meciul cu Monaco a fost anulat, a anuntat UEFA, si s-ar putea realua miercuri. Suporterii au fost anuntati de club in legatura cu incidentul afisand un mesaj pe tabela de pe stadion.





UPDATE Exploziile s-au produs in timp ce echipa sa pregatea sa plece catre stadionul aflat la 10 km distanta. "Autocarul pornise" de la hotelul echipei spre stadion cand "trei incarcaturi explozive au detonat", a explicat un purtator de cuvant, Gunnar Wortmann, citat de AFP. El a precizat ca geamurile autocarului au zburat tandari si ca o persoana aflata in interior a fost ranita.

UPDATE Mai multe explozii s-au produs in apropierea autocarului echipei Borussia, aflat in drum spre stadionul Signal Iduna Park, marti seara, cu putin timp inainte ca echipa sa intalneasca in meci tur pe AS Monaco, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Jucatorul Marc Bartra a fost ranit si dus la spital. Echipa a anuntat ca restul jucatorilor sunt in siguranta.