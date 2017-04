Explozie langa autocarul echipei Borussia Dortmund, in Germania. Jucatorul Marc Bartra a fost ranit si dus la spital - FOTO

Stire in curs de actualizare

UPDATE Potrivit Bild dispozitivele explozive ar fi fost ascunse in gardul viu de pe marginea drumului.

UPDATE Meciul cu Monaco a fost anulat, a anuntat UEFA, si s-ar putea realua miercuri. Suporterii au fost anuntati de club in legatura cu incidentul afisand un mesaj pe tabela de pe stadion.





UPDATE Exploziile s-au produs in timp ce echipa sa pregatea sa plece catre stadionul aflat la 10 km distanta. "Autocarul pornise" de la hotelul echipei spre stadion cand "trei incarcaturi explozive au detonat", a explicat un purtator de cuvant, Gunnar Wortmann, citat de AFP. El a precizat ca geamurile autocarului au zburat tandari si ca o persoana aflata in interior a fost ranita.

UPDATE Mai multe explozii s-au produs in apropierea autocarului echipei Borussia, aflat in drum spre stadionul Signal Iduna Park, marti seara, cu putin timp inainte ca echipa sa intalneasca in meci tur pe AS Monaco, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Jucatorul Marc Bartra a fost ranit si dus la spital. Echipa a anuntat ca restul jucatorilor sunt in siguranta.