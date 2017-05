Explozie puternica in apropiere de cartierul diplomatic din Kabul. Reuters: Sunt 15 morti si 300 de raniti - VIDEO

O explozie puternica a avut loc miercuri la Kabul, iar coloane de fum se ridicau deasupra centrului capitalei afgane, intr-o zona in care se afla palatul prezidential si ambasade straine, relateaza Reuters.

At least 15 killed, 300 wounded in #Kabul blast - health official

Case situate la sute de metri de explozie au fost avariate de suflu. Ferestre si usi au fost scoase din balamale. Potrivit Reuters, explozia a ucis 15 oameni si a ranit alti 300.

A wounded man is helped away from the site of a car bomb attack in Kabul believed to have killed at least 40

Video shows smoke after blast in central Kabul that has killed or wounded at least 50, Afghan officials say

This might be the biggest #Kabulexplosion of 2017. It happened in the heart of #Kabul city next to green zone. Fear of lots of casualties.

Mai multe persoane au fost ucise si ranite in explozia din centrul capitalei afgane, in apropiere de intrarea fortificata in sediul Ambasadei Germaniei, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Politiei din Kabul Basir Mujahid, relateaza Reuters.

”A explodat o masina-capcana in apropiere de ambasada germana, insa acolo sunt si alte complexe si birouri importante in apropiere”, a spus purtatorul de cuvant. ”Este dificil sa spunem care a fost tinta exact”, a subliniat Mujahid.

Suflul exploziei, care a avut loc intr-o zona in care se afla palatul prezidential si ambasade, a spulberat geamuri si a scos usi din balamale ale unor case aflate pe o raza de mai multi metri. Nimeni nu a revendicat imediat explozia.