Explozie puternica in Liverpool: 34 de persoane au fost ranite, dintre care doua grav - VIDEO

Asa arata de sus zona in care s-a produs explozia puternica. Printre cladirile avariate se numara si o sala de dans pentru copii, care in acel moment era inchisa. Deflagratia a fost atat de puternica incat s-a auzit de la mare distanta.

Echipele de urgenta au intervenit rapid, iar ranitii au fost dusi la spital pentru ingrijiri. A fost inceputa o ancheta pentru a afla exact ce s-a intamplat, insa se pare ca explozia a fost provocata de o scurgere de gaze. Intr-un incident separat, patru persoane au suferit traumatisme, dupa ce au fost loviti de o masina. S-a intamplat intr-un cartier din Londra.

Martorii spun ca o masina a intrat intentionat in cativa pietoni. Doi indivizi au fost retinuti, iar in masina au fost gasite doua cutite. Incidentul vine dupa ce miercuri, un barbat a intrat cu masina in pietonii de pe podul Westminster, apoi a injunghiat un politist. In urma atacului, cinci persoane, inclusiv agresorul, au murit.