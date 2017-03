Explozie puternica la o mina de carbune din Ucraina: opt persoane au decedat - VIDEO

Anuntul despre explozia din mina de carbune din Lvov a fost facut in aceasta dupa amiaza. Se stie ca in momentul deflagratiei, sub pamant se aflau 172 de mineri, 34 fiind in apropiere de zona in care s-a produs explozia.

Informatiile despre victime difera: unele surse spun ca sunt opt oameni decedati, altii sustin ca ar fi vorba de 11. 20 de persoane au ramas blocate in interior dupa accident, in ajutorul lor au fost trimisi mai multi salvatori.

In cateva ore minerii au fost scosi la suprafata, noua fiind grav raniti si transportati la spital. Politia a deschis o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Preliminar ar fi vorba despre o explozie de metan.

Presedintele a dispus inceperea controalelor la toate minele de carbune din tara si a decretat doliu national in Ucraina. Accidentele provocate de scurgerile de gaz in mine sunt frecvente in statul vecin, cauzand moartea a zeci de oameni anual, in special in estul tarii, unde industria miniera este mai dezvoltata.