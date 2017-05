Explozie puternica la un depozit de munitii al separatistilor din Donetk. 20 de persoane ar fi murit - VIDEO

Aceste imagini au fost filmate in orasul Berdiansk, unde, potrivit militarilor ucraineni, mai multe case au luat foc dupa un atac din partea separatistilor.

”Până acum, au fost înregistrate 26 de atacuri. A fost folosită artilerie de 122 de milimetri. Nimeni dintre civili nu a avut de suferit.”

Incalcari au fost inregistrate si in alte localitati din Donetk. Soldatii sustin ca au fost atacati de peste 55 de ori, fiind folosite arme grele. Sapte militari au ajuns la spital cu diferite traumatisme. Reprezentanti din ministerul ucrainean al Apararii au anuntat astazi ca o deflagratie s-ar fi produs la o baza de munitii a separatistilor. In urma exploziei ar fi murit 20 rebeli. Deocamdata, autoritatile din Donetk nu au facut declaratii, in schimb au acuzat militarii ca au incalcat acordul de la Minsk si au deschis focul de 58 de ori. In urma atacurilor, trei rebeli si-au pierdut viata.