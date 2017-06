Explozie uriasa intr-un oras din Arabia Saudita. Cel putin 2 oameni au fost ucisi - FOTO

O explozie uriasa a zguduit joi seara centrul orasului Qatif, a carui populatie este majoritar sunnita. Potrivit primelor informatii, ar fi vorba de o masina capcana care a fost detonata in piata de langa o moschee.

VIDEO: Aftermath suicide car bomb attack in Qatif ,Saudi Arabia pic.twitter.com/fVC1oagjoV

— Warrior Reports (@WarriorReports) 1 iunie 2017

Developing; Explosion near mosque in #Qatif, East #SaudiArabia.Withnesses claim it was a suicide attack. V @kleitm pic.twitter.com/awsyZeSkfA

— EHA News Agency (@eha_news) 1 iunie 2017

Cel putin doua persoane au fost ucise. Politia investigheaza acum atentatul, care pentru moment nu a fost revendicat.

