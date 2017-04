Explozie uriasa la o fabrica de artificii din Portugalia. Sapte oameni ar fi murit in urma deflagratiei

Bubuitura s-a auzit in jurul orei locale 18, iar pe cer s-a vazut un nor alb de fum. Fabrica se afla in satul Avoes, la mica distanta de orasul Porto, relateaza Metro.

O suta de pompieri, politisti si medici de pe ambulanta au ajuns la fata locului pentru a stinge inceniul si a se ocupa de victime. Initial, politia a declarat ca trei decese au fost confirmate, iar alte patru persoane erau date disparute, dar Mario Rebelo, presedintele comunitatii religioase din zona a afirmat la un post TV ca numarul mortilor a juns deja la sapte.

Coordonatorul serviciului de ambulanta anunta ca la fata locului s-au deplasat 26 de salvari si 78 de lucratori.