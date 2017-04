Alte 3 persoane sunt date disparute. Echipe de pompieri au intervenit, insa a fost nevoie de mai multe ore pentru a stinge flacarile imense. Salvatorii sustin ca exista putine sanse sa gaseasca supravietuitori in fabrica.

Nu se stie numarul exact de persoane care se aflau in cladire in acel moment. Tragedia s-a produs aseara, in nordul tarii. Autoritatile nu au stabilit deocamdata din ce motiv a pornit focul.