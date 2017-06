Explozii la Kabul, in timpul unei inmormantari. Cel putin 18 persoane au fost ucise

Presa local evoca mai multe victime in urma a cel putin trei explozii.

Potrivit unor informatii postate pe Twitter, cel putin 18 persoane au fost ucise in cele trei explozii

Este vorba despre funeraliile lui Salim Izadiar, fiul unui senator, una dintre cele cinci persoane ucise dupa ce politia a deschis focul asupra protestatarilor la un mars in Kabul.

Aceste proteste au avut loc in urma unui atac cu un masina-capcana, miercuri, soldat cu 90 de morti.

At least 18 dead in three explosions occurred during burial ceremony of Salim Izadyar in Kabul. pic.twitter.com/ogsdORlwka

— Lotfullah Najafizada (@LNajafizada)