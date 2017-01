Explozii la o baza militara din Damasc. Armata siriana a acuzat Israelul ca a lansat bombardamente. VIDEO

Exploziile au fost auzite in capitala, iar locuitorii din sud-vestul orasului au vazut un nor mare de fum ridicandu-se din zona, in timp ce imagini postate pe retelele sociale au aratat flacari in diverse zone din incinta aeroportului militar Mazze.

Televiziunea de stat siriana a citat armata care a precizat ca mai multe rachete au fost trase dintr-o zona de langa lacul Tiberiada, nordul Israelului, imediat dupa miezul noptii, acestea cazand in interiorul bazei, folosite de garzile republicane de elita ale presedintelui sirian Bashar al-Assad.

#BREAKING Explosions hit Damascus military airport: state TV

— AFP news agency (@AFP) January 12, 2017

Declaratia armatei siriene nu dezvaluie daca exista victime, dar releva ca rachetele au cauzat un incendiu. Mai devreme, televiziunea de stat anuntase ca mai multe explozii s-au produs la aeroportul militar Mazze si ambulante se precipitau spre respectiva baza.