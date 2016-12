Explozii la o piata din Mexic unde se vindeau focuri de artificii. Cel putin 31 de oameni au murit, iar peste 70 au ajuns la spital - VIDEO

Imaginile par desprinse din filmele de actiune. Exploziile nu mai conteneau minute in sir, iar deasupra cartierului s-a intins un nor negru de fum. Sute de oameni se aflau in acel moment in piata, iar cand s-au auzit bubuiturile localnicii au inceput sa fuga.

Cele 300 de tone de materiale pirotehnice au inceput sa explodeze. Multi dintre localnici nu au reusit sa iasa din targ. Peste 30 de oameni au murit pe loc. Alti peste 70 au fost gasiti printre standuri, cu rani grave.

Cei care se aflau prin apropiere si au vazut totul s-au grabit sa-i ajute.

"S-au auzit bubuituri foarte puternice. Au fost explozii. Ne-am gândit că poate fi de la benzinărie, iar apoi am văzut fumul gros. "

Zeci de echipe de salvare au fost mobilizate sa stinga focul. Pompierii au avut nevoie de mai multe ore. Nu se stie deocamdata din ce motiv au inceput exploziile. Orasul mexican, unde a avut loc tragedia, este renumit pentru industria pirothnica, dar si pentru festivalul focurilor de artifcii, organizat an de an.