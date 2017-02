Explozii la un depozit de munitie din Serbia. Bilant provizoriu anuntat de autoritati: 1 mort, 25 raniti si 3 disparuti - VIDEO

Aceeasi sursa precizeaza ca trei persoane au fost date disparute, potrivit news.ro. Ministerul a precizat intr-un comunicat ca exploziile au avut la un depozit de munitie din Kragujevac, la aproximativ 50 de kilometri sud de Belgrad, in care sunt depozitate, intre altele, mine.

Presa locala scrie ca acoperisul s-a surpat si ca unele persoane ar fi fost blocate inuntru, iar echipe de pompieri interveneau la fata locului. Reprezentanti ai unui spital local au declarat ca cei mai multi dintre raniti aveau arsuri grave.

Pe de alta parte, trei persoane erau cautate, se arata in comunicat, citat de Reuters. Depozitul pentru reparatii din Kragujevac, infiintat in 1853, se afla in afara zonei rezidentiale.