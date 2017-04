Explozii langa autocarul Borussiei Dortmund. Politia are doi suspecti, iar unul dintre ei a fost arestat

UPDATE 15:30 Politia germana a anuntat ca au doi suspecti dupa exploziile din Dortmund si ca au verificat locuintele lor. Unul dintre ei a fost arestat, fiind suspectat ca ar avea legaturi cu islamistii. "Cei doi sunt in centrul investigatiei", a anuntat Frauke Koehle, procurorul general, citat de BBC.

UPDATE 13:05 Numele Angelei Merkel apare in scrisoarea gasita de politisti la locul exploziilor din Dortmund.

"Avioanele tale zboara in continuare deasupra califatului si omoara musulmani", este mentionat in scrisoare.

De asemenea, mesajul mai contine si o lista cu actori, cantareti si sportivi celebri din Germania care sunt amenintati cu moartea, daca Germania nu isi retrage avioanele din Siria si nu inchide bazele americane de pe teritoriu.

UPDATE 12:30 Autoritatile germane investigheaza un mesaj de asumare a atacului, care ar fi fost postat pe internet de catre gruparea antifascista Antifa.

Potrivit focus.de, in mesaj se precizeaza ca au atacat autobuzul pentru ca clubul nu a facut suficiente lucruri impotriva rasistilor, nazistilor si extremistilor de dreapta.

Antifa este o grupare de extrema stanga, prezenta in tari precum Germania, Olanda, Suedia, SUA sau Norvegia, care are ca scop "zdrobirea fascimului in toate formele sale".

In acest moment, politia ia in calcul trei variante: atac din partea islamistilor, atac din partea unor extremisti de stanga sau de dreapta si atac din partea unor fani violenti - huligani sau ultrasi.

Continul scrisorii gasite de anchetatori la locul atacului

Conform publicatiei germane, scrisoarea gasita de autoritati la locul exploziilor ar face referire la interventia militara la care a participat si Germania impotriva gruparii Stat Islamic in Siria.

Scrisoarea incepe cu ”In numele lui Allah cel milostiv” si aduce aminte de atentatul din 19 decembrie 2016, cand un camion a intrat in multime, la un targ de Craciun in Berlin.

Ziarul german a mai notat ca scrisoarea ar putea fi o incercare deliberata de a induce in eroare anchetatorii.

Procurorul Federal a preluat ancheta si a anuntat ca va face o conferinta de presa la ora 15.00 (ora Romaniei).

In schimb, publicatia Focus Magazine a anuntat ca intr-un mesaj postat pe un portal antifascism se arata ca atacul are legatura cu usoara apropiere a clubului fata de fanii neo-nazisti si rasisti.

Intre timp, jucatorul spaniol Marc Bartra, ranit in explozie, a fost suspus unei interventii chirurgicale, dupa ce a suferit o fractura la brat si avea mai multe rani provocate de cioburi. Anchetatorii nu au o explicatie pentru felul in care au fost detonate dispozitivele explozive.

In jurul orei 19, ora locala, autocarul plecase de la hotelul unde erau cazati jucatorii si se indrepta catre stadionul unde urma sa se joace meciul din sferturile Ligii Campionilor cu AS Monaco. Cateva minute mai tarziu, trei dispozitive explozive aflate in gardul viu de pe marginea drumului au fost detonate chiar in momentul in care vehiculul a ajuns in acel loc.

Politist: "Pe aceasta parte a drumului au avut loc cele trei explozii. Deflagratia a distrus doua dintre geamurile autocarului din partea din spate. O persoana a fost ranita."

Fundasul echipei din Dortmund, Marc Bartra, a fost ranit in urma deflagratiei. Toti ceilalti jucatori au fost scosi din autocar si dusi intr-o zona sigura. In tot acest timp, anchetatorii au securizat zona si au verificat daca mai exista dispozitive nedetonate. Au gasit, insa, un pachet suspect chiar in apropiere de hotelul echipei de fotbal, dar si o scrisoare in care autorii isi asumau responsabilitatea.

Politist: "Investigam cazul sub acuzatia de tentativa de omor. Am gasit o scrisoare aproape de locul exploziilor, insa din motive de securitate nu pot comenta asupra continutului acesteia. Verificam deocamdata autenticitatea ei.

Politist: "Inca din primul moment am fost siguri ca acesta a fost un atac, care a avut ca tinta directa echipa Borussia Dortmund."

Autoritatile au investigat felul in care au fost detonate dispozitivele si iau in considerare varianta in care cineva a asteptat si a urmarit autocarul. Suporterii care asteptau inceperea partidei au fost anuntati de incident printr-un mesaj publicat pe tabelele de marcaj. Au ramas in tribune inca 30 de minute, iar orgzanizatorii le-au cerut sa isi pastreze calmul.

Suporter: "Am auzit zvonuri, pana la confirmarea oficiala si am citit multe anunturi pe retelele sociale. Oribili, ceva ingrozitor. Ce as putea sa mai spuna Cine poate fi atat de rau incat sa puna bombea"

Suporter: "Bineinteles ca oamenii au fost dezamagiti, insa este mai importanta siguranta."

Suporterii echipei rivale, AS Monaco, au scandat numele echipei Dortmund in semn de solidaritate cu fanii echipei gazda.

Suporter: "Faceau zgomot la inceput, insa, apoi ne-am unit. Toti suntem europeni si cred ca si ei condamna acest incident la fel de mult precum noi."

Meciul a fost amanat si este programat sa se miercuri seara la 21:45.