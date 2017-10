Printre victime sunt multe femei si copii. Autoritatile au anuntat ca atacurile au avut loc in orase si la ore diferite, insa in ambele cazuri teroristii sinucigasi si-au detonat centurile explozive pe care le aveau asupra lor. Atentatele au fost revendicate de gruparea Statul Islamic. Este al doilea atac sangeros din aceasta saptamana in Afganistan. Acum cateva zile, masini-capcane au fost aruncate in aer in fata a doua sectii de politie. Si atunci peste 70 de persoane au murit.