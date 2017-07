"Extraordinar" - asa a numit presedintele american primul dialog cu omologul sau rus la Summitul G20. Ce a spus Putin despre implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA - VIDEO

In fata celor mai influenti lideri ai lumii, Vladimir Putin a spus ca tara sa nu s-a implicat in alegerile prezidentiale din Statele Unite. De acelasi lucru a incercat Putin sa-l convinga ieri pe Donald Trump. Astazi, presedintele american a spus ca primul dialog cu omologul sau rus a fost extraordinar. Intalnirile bilaterale dintre oficialii prezenti la Summitul G20 au continuat si astazi. In ultima zi a fost semnata o declaratie comuna.