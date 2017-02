Facebook ar putea integra un filtru pentru violenta sau nuditate. Planurile lui Mark Zuckerg, intr-o scrisoare-manifest

Intr-o scrisoare-manifest de peste 5.000 de cuvinte, seful Facebook, Mark Zuckerberg, a facut publice principiile si o parte din planurile de viitor ale companiei pe care o conduce, relateaza News.ro

Dintre acestea, atrag atentia referirile facute la una dintre cele mai sensibile probleme ale retelei sociale: filtrarea continutului ofensator.

In prezent, Facebook foloseste un set de reguli universal valabile pe baza carora este filtrat continutul - reguli care stabilesc ce nu trebuie sa ajunga in newsfeed-ul oamenilor. Este ca si cum intreaga comunitate de utilizatori ar avea aceleasi principii si limite in ceea ce priveste continutul considerat ofensator, precum violenta si nuditatea.

In scrisoarea sa, Mark Zuckerberg spune ca Facebook va oferi fiecarui utilizator in parte posibilitatea de a alege ceea ce vrea sa vada si ceea ce nu ar trebui sa ajunga in newsfeed-ul personal. Fiecare om va putea sa decida cata violenta si nuditate este dispus sa accepte pe Facebook.

Pe baza setarilor individuale, va fi creat un filtru universal considerat general valabil. Acest filtru va fi aplicat celor care nu isi vor configura filtrul de continut. Practic, cine nu va seta propriul nivel de acceptare al continutului ofensator, va fi supus, ca si pana acum, unui filtru general.

Recunoasterea si clasificarea continutului ca ofensator va fi unul din domeniile pe care Facebook se va concentra pe viitor. In acest sens, AI-ul companiei va juca un rol important. Deja acesta este responsabil de 30% din continutul identificat ca fiind ofensator.

Ramane de vazut mai exact cum va pune Facebook in practica acest plan si cat de minutioase vor fi filtrele de continut - in ce masura se va tine cont religia, varsta si alte caracteristici ale profilului utilizatorilor sai.