Faimosul Champs Ellysee a fost acaparat de zeci de drone care s-au intrecut in cadrul Ligii Campionilor la drone - VIDEO

Ca intr-un joc video, pilotii ghideaza dronele cu o viteza ametitoare printre obstacole. Toate aparatele inscrise in competitie au aceeasi marime si aceeasi configuratie si nici una nu este dotata cu GPS. Dronele de mici dimensiuni pot atinge viteza de 145 de km/h.

Pe fiecare aparat este montata o camera, iar spectatorii pot urmari cursa pe un ecran. Pista de curse nu a fost doar unica, ci si exclusivista, dronele au trebuit sa treaca si printr-un tunel subteran cu lungimea de 600 de metri pe sub Arcul de Triumf.

Astfel de curse au o istorie de aproximativ 6 ani si se organizeaza regulat in parcari auto in intreaga lume. Denumirea de "sport" au primit-o de curand. Mai sunt inca cinci curse in sezonul 2017 care se vor desfasura in mai multe orase europene, iar ultima competitie va avea loc in Asia.