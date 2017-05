Familia atacatorului din Manchester, arestata pentru legaturi teroriste. Ce inseamna operatiunea "Tempere" declansata in UK

Britanicii isi plang mortii si asteapta raspunsuri. Primele incep sa vina si sunt coplestitoare. Tanarul care s-a aruncat in aer, Salman Abedi, avea parinti din Libia, era nascut in Manchester si facea parte dintr-o retea terorista.

Autoritatile au facut miercuri numeroase raiduri in timp ce armata patruleaza inarmata pe strazi. Presa americana scrie insa ca s-a stiut ca individul care a ucis 22 de oameni si a ranit 119 persoane era periculos.

Ce se stie pana acum dupa atentatul din Manchester-Teroristul sinucigas era nascut la Manchester, intr-o familie cu origini libiene. Ar fi calatorit in Siria si Libia (surse). Cei doi frati ai sai au fost arestati -Gradul de alerta din Marea Britanie a fost ridicat la cel mai inalt nivel - cel critic. -Noi atacuri teroriste "ar putea fi iminente" - a anuntat premierul Theresa May. -Autoritatile cred ca Salman Abedi era un "caraus", bomba detonata de el fiind confectionata de complici. -1000 de soldati au fost trimisi pe strazi in UK, sa pazeasca obiective cheie-Autoritatile britanice sunt iritate pe scurgerile de informatii din partea americana - Au fost publicate numele a 12 dintre victimele atacului-Tatal atacatorului pentru AP:" Fiul meu este nevinovat". Barbatul a fost arestat la Tripoli - Un fost oficial libian: Tatal atacatorului avea legaturi cu al-Qaida

LIVE-TEXT 24 MAI

Update 20:50 Fortele antiteroriste au anuntat miercuri seara ca l-au arestat, in urma unei operatiuni de la Tripoli, si pe tatal atacatorului sinucigas Salman Abedi. Arestarea tatalui atacatorului sinucigas are loc la doar cateva ore dupa arestarea fratelui mai mic - Hashem Abedi, transmite Sky News.

Ramadan Abedi a fost retinut de catre ofiteri mascati in fata locuintei sale din suburbia Ayn Zara. Acesta a locuit in ultimele doua decenii in Marea Britanie, dupa ce a fugit in 1993 ca refugiat politic din Libia.

FOTO: Ramadan Abedi, imagine publicata de presa britanica

Anterior, Ramadan Abedi a incercat sa apere inocenta fiului sau intr-un interviu pentru jurnalistii AP. ”Noi nu credem in uciderea oamenilor inocenti. Noi nu suntem asa ceva”, a declarat tatal atacatorului sinucigas de la Manchester Arena.

Acesta a precizat ca a purtat in urma cu cinci zile o discutie cu fiul sau, care se pregatea sa plece in Arabia Saudita.De asemenea, o sursa din serviciile de securitate a precizat ca Hashem Abedi ”cunostea toate detaliile” despre organizarea atentatului terorist de la Manchester Arena.

Hashem Abedi a plecat pe 16 aprilie din Marea Britanie spre Libia. Mai multe surse au precizat ca fratele mai mic al atacatorului sinucigas este la randul sau suspectat ca planuia un atentat la Tripoli.

Update 20:30 Marea Britanie a ridicat noaptea trecuta la ”critic” gradul amenintarii teroriste, ceea ce inseamna ca un atac este acum iminent, iar masuri de securitate suplimentare au fost luate in intreaga tara prin operatiunea Tempere.

Operatiune Tempere este un plan de urgenta, care permite unei forte militare de 5.000 de soldati sa-i inlocuiasca pe politisti in protejarea unor zone din Marea Britanie.

Anterior, surse din autoritatile britanice au dezvaluit ca sunt cautati presupusi complici ai atacatorului sinucigas, inclusiv suspecti care ar fi participat la realizarea bombei, intrucat anchetatorii nu cred ca tanarul Salman Abedi avea expertiza necesara pentru a fabrica o bomba cu srapnel precum cea detonata la Manchester Arena.

Update 20:00 Autoritatile britanice au anuntat miercuri seara arestarea unui al cincilea suspect in legatura cu atentatul sinucigas de la Manchester Arena. Acesta avea asupra sa un pachet suspect, fiind arestat in urma unei operatiuni din localitatea Wigan, situata la aproximativ 27 de kilometri de Manchester, relateaza BBC. ”Am arestat in aceasta dupa-amiaza o persoana din Wigan ca parte a anchetei cu privire la acel incident oribil de la Manchester Arena”, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei din Manchester.De asemenea, suspectul avea asupra sa un pachest suspect, iar autoritatile incearca sa determine in acest moment ce contine.

Update 19:20 Hashem Abedi are 20 de ani si locuia cu parintii in Tripoli. The Guardian a publicat o fotografie cu el.

Update 19:10 Doua persoane au alertat politia in 2012 si 2017 ca Salman Abedi sprijina terorismul si atacurile sinucigase, relateaza corespondentul BBC, Frank Gardner‏. Informatia nu este confirmata oficial.

BBC learns that 2 people reported the #manchesterattack bomber supporting terrorism and suicide attacks 5 years ago and again this year.

— Frank Gardner (@FrankRGardner) May 24, 2017

Update 19:00 Fratele mai mic al lui Salman, Hashem Abedi, a fost arestat la Tripoli, banuit de legaturi cu Statul Islamic, relateaza Reuters. Un alt frate al sau, Ismail a fost retinut de politie marti in Manchester.

BREAKING: Hashem Abedi, younger brother of Manchester attacker, arrested in Tripoli on suspicion of Islamic State links. pic.twitter.com/JA1hnwuBsT

— Reuters Top News (@Reuters) May 24, 2017

Update 18:00 Salman Abedi era cunoscut pana la un anumit punct de serviciile britanice de informatii. Cu toate acestea, nu era considerat periculos si nu era supravegheat in permanenta. Ministrul britanic de interne a declarat ca atacul a fost unul sofisticat si ca, cel mai probabil, Abedi a avut complici. Presa informeaza, citand surse din cadrul anchetei, ca Abedi ar fi fost de fapt carausul si ca altcineva ar fi confectionat bomba.

Apropiatii spun ca Salman Abedi avea o relatie tensionata cu parintii lui, care se mutasera in Libia. Avea probleme la scoala, motiv pentru care si-a intrerupt studiile universitare. Nu a reusit niciodata sa se adapteze la stilul de viata european, iar ai lui faceau presiuni sa li se alature in Libia.

Politistii britanici au facut numeroase raiduri in Manchester, in urma carora au fost arestate mai mute persoane, inclusiv fratele mai mare al lui Salman Abedi. Armata a primit ordin sa puna la dispozitia politiei soldati, care sa patruleze in locurile publice populare.

Locuitorii din Manchester si-au aratat solidaritatea cu victimele, adunandu-se in numar mare, pentru a pastra un moment de reculegere. Au vrut astfel sa demonstreze ca nu se lasa intimidati de terorism. La locul tragediei a aparut un altar improvizat plin de lumanari, flori si mesaje de ramas bun.

Update 17:30 Seful Politiei din Manchester, Ian Hopkins, a anuntat miercuri dupa-amiaza ca autoritatile britanice ancheteaza existenta unei posibile retele teroriste in urma atentatului terorist de la Manchester Arena, potrivit Reuters si BBC. ”Cred ca este extrem de clar ca investigam in acest moment existenta unei retele”, a declarat comisarul-sef Ian Hopkins.

Update 17:20 Un fost oficial din domeniul securitatii din Libia a spus ca tatal atacatorului sinucigas a fost intr-o grupare al-Qaida, relateaza AP.

The Latest: Ex-Libyan security official says father of the alleged Manchester arena bomber was in al-Qaida group. https://t.co/teSKnZhyjv

— The Associated Press (@AP) May 24, 2017

Update 17:00 Seful politiei din Manchester a confirmat intr-o conferinta de presa ca o femeie politist, care nu era la datorie, a murit in atacul de luni.

Update 16:45 Tatal lui Salman Abedi sustine din Libia ca fiul sau este "nevinovat". A confirmat ca al doilea baiat al sau Ismail a fost retinut de politie. Intr-un interviu pentru AP acesta a dezvaluit ca fiul sau Salman a fost in Libia in urma cu sase saptamani si planuia sa ajunga in Arabia Saudita.

BREAKING: Father of alleged Manchester bomber says son is innocent, confirms UK police have arrested a another son.

— The Associated Press (@AP) May 24, 2017

Update 16:30 Politia crede ca individul care a confectionat bomba folosita in atac este in libertate si il cauta, relateaza Manchester Evening News.

Fortele de securitate britanice cred ca Salman Abedi a fost un "caraus" pentru bomba confectionata de o alta persoana, a relatat Frank Gardner, corespodent BBC.

BREAKING: Police believe Arena bomb maker is still at large, the M.E.N. can reveal https://t.co/EfFJUD3RWv

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) May 24, 2017

Update 16:20 Alerta falsa la BBC Radio Five. O alarma de incendiu a dus la evacuarea cladirii pentru 10 minute.

Update 16:10 Politia a intarit paza la moscheea Didsbury, frecventata de atacatorul sinucigas si familia sa. Au avut loc confruntari tensionate.

Didsbury mosque - 25-yr-old Mohammed Fadeil talking about a tense confrontation. https://t.co/CYT0GK9U4n

— steven morris (@stevenmorris20) May 24, 2017

Update 16:00 Politia britanica a efectuat un raid in apartamente din apropiere de statia Piccadilly, din Manchester, dupa atentatul de luni, relateaza BBC News. Locuitorii din zona au declarat ca politisti inarmati si ofiteri mascati au luat parte la raidul din centrul orasului.De asemenea, gara Piccadilly a fost inchisa pentru scurt timp, in cursul operatiunii.

Update 15:00 Politia britanica a anuntat miercuri arestarea a inca trei barbati la Manchester in ancheta vizand atentatul de luni seara soldat cu 22 de morti si 119 de raniti, conform unui bilant revizuit. Din cauza riscului unui nou atac terorist, 1000 de soldati au fost trimisi sa pazeasca obiective importante din Marea Britanie. Sure de militarii, sub comanda ofiterilor de politie, au fost desfasurati deja in locuri publice extrem de frecventate, precum palatul Buckingham, Downing Street- resedinta primului ministru, ambasade si Palatul Westminster- sediul Parlamentului. Militarii ar putea de asemenea, sa fie trimisi sa asigure paza unor evenimente precum concertele.

Jurnalistii britanici au surprins sosirea lor la Parlamentul din Londra.

Army just arrived at Parliament. @standardnews pic.twitter.com/c1liGDTD4i

— Kate Proctor (@KateProctorES) May 24, 2017

Despre barbatul de 23 de ani, arestat marti, politia a confirmat ca este Ismail Abedi, fratele atacatorului sinucigas, Salman Abedi. Acesta este in continuare interogat de politie. Unul dintre cei 3 barbati retinuti miercuri este Adel Forjani, un vecin al lui Salman Abedi, de asemenea cu origini libiene.

Intre timp, autoritatile "cred" au identificat toate persoanele decedate in atac, insa doar 12 nume au fost facute publice pentru moment: Jane Tweddle, 51Nell Jones, 14, Martyn Hett, 29, Angelika Klis, 40, Marcin Klis, 42, Georgina Callander, 18, Saffie Rose Roussos, 8, John Atkinson, 28, Kelly Brewster, 32, Olivia Campbell, 15, Alison Howe, 45, Lisa Lees, 47, relateaza The Guardian.

Salman Abedi "nu a actionat probabil singur", a spus Amber Rudd, ministrul britanic de interne, subliniind ca atentatul a fost "mai sofisticat decat altele". Autoritatile britanice cred ca Salman Abedi a fost un "caraus" si ca bomba ar fi fost realizata de alte persoane - complici ce ar forma o retea terorista.

Gerard Collomb, ministrul francez de interne a dezvaluit ca Salman Abedi a calatorit in Libia si cel mai probail de acolo in Siria si ca ar avea legaturi cu asa numitul Stat Islamic, citand informatii de la investigatorii britanici.

Ministrul de interne britanic a declarat ca a fost "iritant" ca informatii despre ancheta privind autorul atentatului au fost divulgata de surse de securitate din SUA inainte ca politia britanica sa fie pregatita sa o faca publica.

Intrebata daca individul respectiv era cunoscut de serviciile de informatii, ea a spus ca "serviciile de securitate cunosc multa lume, dar asta nu inseamna ca trebuie sa-i aresteze pe toti cei pe care ii cunosc dinainte si sunt sigura ca atunci cand ancheta se va finaliza vom putea descoperi mai mult".

Marea Britanie, in cel mai inalt grad de alerta dupa atacul din Manchester. Politia cauta complicii lui Salman Abedi

Gradul de alerta din Marea Britanie a fost ridicat la cel mai inalt nivel - critic. Ceea ce inseamna ca noi atacuri teroriste "ar putea fi iminente" - a anuntat premierul Theresa May.

Masura a fost luata pentru ca anchetatorii nu au putut inca sa stabileasca daca suspectul, in cazul atentatului de la Manchester, a avut complici.

Teroristul sinucigas care a luat 22 de vieti si a ranit 59 de oameni ar fi fost un anume Salman Abedi, de 22 de ani, nascut in Manchester, intr-o familie cu origini libiene.

Pana acum au fost identificati trei dintre cei ucisi - o fetita de 8 ani, o adolescenta de 18 si un tanar in varsta de 28 de ani. Nu exista deocamdata indicii ca printre victime s-ar numara si cetateni romani.

Martor: "In primul moment am crezut ca s-a spart un balon, dar mi-am dat seama ca zgomotul e prea puternic. M-am speriat rau de tot si am incepu sa plang. Am vazut oameni care tipau si fugeau. Fiica mea a inceput sa ma intrebe: "Sunt teroristia Vin dupa noia O sa murima"

Catalin Radu Tanase, PRO TV: "Tinta: copiii. Locul: Arena unde a cantat Ariana Grande. Motivul: popularitatea enorma a cantaretei si expunerea media. Sala din Manchester e cam de patru ori mai mare decat Polivalenta din Bucuresti, iar teroristul a asteptat in foaier, in partea opusa scenei, departe de orice bodyguarzi. Spectacolul se incheiase, iar fortele de securitate stau la intrari numai la inceput. In timpul show-ului sunt in sala. Era asadar, liber sa actioneze. A ales sa se aseze in capul scarilor, care se aglomereaza inainte ca oamenii sa coboare treptele si a stat la iesirea dinspre statia de tren, catre care se duceau multi dintre tineri."

Printre copiii sfartecati de suflul exploziei se numara o fetita de numai 8 ani. Saffie Rose Roussos venise la concertul Arianei cu mama si sora ei mai mare.

O alta victima identificata este Georgina Callender. Fata de 18 ani a murit la spital, sub ochii mamei. Admiratoare infocata a cantaretei Ariana Grande, Georgina scrisese pe Twitter ca abia asteapta s-o revada pe cantareata cunoscuta, in urma cu 2 ani, in culisele altui concert.

Un tanar de 28 de ani, John Atkinson, este a treia victima identificata pana acum.

Dupa ce a mers la Manchester, la locul atacului, si a semnat in cartea de condoleante de la primarie, premierul Theresa May s-a intors la Londra, unde a condus o noua reuniune a comitetului pentru situatii de urgenta.

Theresa May, Premierul Marii Britanii: "Autorul atacului a fost Salman Ramadan Abedi, de 22 de ani, care s-a nascut si a crescut in Marea Britanie."

Anchetatorii nu au putut stabili daca suspectul - despre care presa afirma ca s-a nascut in Manchester, intr-o familie de origine libiana - a avut sau nu complici.

Theresa May, Premierul Marii Britanii:"Exista o posibilitate pe care n-o putem ignora, ca ar putea fi un grup mai mare de indivizi legat de acest atac. De aceea nivelul de alerta trebuie ridicat de la sever la critic. Asta inseamna ca un nou atac ar putea fi iminent."

Militarii, sub comanda ofiterilor de politie, ar putea asigura securitatea la anumite evenimente, cum ar fi concertele, a mai spus premierul britanic.

"Facem eforturi sa intelegem gandirea denaturata si bolnava care vede un loc intesat cu copii nu ca pe o scena de pretuit, ci ca pe oportunitatea unui carnagiu”, a declarat premierul britanic Theresa May.

Fostul secretar general al ONU Kofi Annan a indemnat lumea sa fie unita impotriva ”extremistilor si teroristilor” care se fac vinovati de atentatul sinucigas de la Manchester si de violente asemanatoare in alte parti.

Annan a declarat marti seara pentru The Associated Press ca este necesar ca toate tarile sa coopereze si sa impartaseasca informatii cu scopul de a le nega extremistilor ”oportunitatile” pe care le au si a-i aduce pe cei care comit crime in fata justitiei.

Fostul Secretar General conduce in prezent "Grupul Inteleptilor", alcatuit din fosti lideri ai lumii si infiintat de catre Nelson Mandela.

El a declarat in numele grupului ca este ”tragic ca tineri care s-au dus sa asculte muzica si sa danseze sa fie ucisi atat de brutal si fara sens”.

”Teroristii au fost aici, insa au pierdut intotdeauna si vor pierde si de aceasta data. Acest lucru ar putea sa aiba nevoie de timp, dar vor pierde”, a subliniat Annan.

Intre timp, politia britanica a arestat un barbat in varsta de 23 de ani, care ar avea legatura cu atacul. In plus, au fost descinderi la doua adrese.

In unul dintre cazuri, politistii au recurs la o explozie controlata pentru a patrunde in locuinta respectiva.

Regina Elisabeta a II-a, Printul Philip, dar si alti membri ai familiei regale au pastrat un moment de reculegere in memoria victimelor atentatului de la Manchester. Apoi, ingradina Palatului Buckingham, a rasunat imnul Marii Britanii.