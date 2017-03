Familie din Bucuresti, jefuita de 11.000 de euro de trei talhari mascati. Cine i-ar fi ajutat sa intre in casa

Doi dintre barbati, cu fetele mascate, au intrat in casa peste femeie si sotul ei cand dormeau si i-au jefuit, iar al treilea le-ar fi fost complice. Sambata noaptea, in jurul orei 02.30, politistii Sectiei 9 au fost sesizati, prin intermediul 112, ca la o adresa din Sectorul 2 este in desfasurare un scandal, intre mai multe persoane, precizeaza reprezentantii Politiei Capitalei.

Ei mai arata ca politistii au identificat persoanele care se certau, acestea invinovatindu-se reciproc pentru faptul ca, in aceeasi seara, cu putin timp inainte, doi barbati necunoscuti au sustras aproximativ 11.000 de euro din posesia unei femei aflate in grupul lor.

Politistii au stabilit ca femeia a fost victima unei talharii, in timp ce dormea intr-o camera cu sotul sau. Mai multi barbati, avand fetele acoperite, au profitat ca usa de acces nu era asigurata, au intrat in casa si, prin agresiune si amenintari, i-au sustras o borseta, pe care o purta permanent asupra ei, in care se aflau o bani, documente personale si bijuterii.

In tot acest timp, rude ale femeii, respectiv un tanar de 25 de ani si alte doua femei, se aflau intr-o incapere alaturata, insa nu au putut interveni. Anchetatorii mai spun ca in cursul zilei de 8 martie, femeia a sosit in locuinta respectiva pentru a sarbatori casatoria fiului sau, ceremonia desfasurandu-se la acea adresa, pe parcursul a doua zile.

"In atmosfera creata, partea vatamata a etalat fata de persoanele participante la petrecere suma de bani si bijuteriile aflate in posesia sa. Ulterior, la data de 11 martie a.c., in jurul orei 02.15, tanarul de 25 de ani, luand cunostinta in mod direct de valorile materiale pe care femeia le detinea asupra sa, precum si a locului unde le pastra, in baza unei intelegeri prealabile cu alti barbati, a premeditat comiterea faptei si le-a indicat acestora toate datele necesare in legatura cu savarsirea infractiunii", arata reprezentantii Politiei Capitalei.

Ei precizeaza ca tanarul, aflat in incaperea alaturata victimei, a lasat in mod intentionat dezasigurata usa de acces in imobil, ceilalti barbati implicati au patruns si au sustras borseta femeii, dupa care tanarul s-a prefacut ca intervine in apararea partii vatamate si, ulterior, in urmarirea acestora, fara a reusi sa-i prinda sau sa le retina semnalmentele.

Politistii au identificat si depistat doi barbati, ambii recent liberati din penitenciar, acestia fiind dusi la audieri. Cercetarile sunt continuate sub pentru talharie calificata, cu trei barbati in stare de retinere. Ei urmeaza sa fie prezentati magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.