Familiile membrilor ISIS sunt exilati pentru a fi reeducati ideologic. Marturiile sotiilor jihadistilor

Sotiile si copiii militantilor Stat Islamic sunt nevoiti sa plateasca pretul actiunilor talibanilor, noteaza Reuters.

Multe rude ale jihadistilor au fost mutate intr-o tabara special destinata lor, denumita Districtul Midan. Astfel, acestea se vad nevoite zilnic sa-si duca traiul printre gunoaie, transmite Reuters.

"Toti barbatii au fost ucisi", a marturisit Umm Hamoudi, in varsta de 62 de ani, care a reusit sa fuga din tabara familiilor jihadistilor impreuna cu 21 de membri ai familiei sale, printre care se numara numai femei si copii.

Sotul Ummei a fost un membru al Statului Islamic si a luptat pentru capturarea Vechiului Oras. Aceea a fost utima lupta pentru barbatul care a fost grav ranit. Femeia povesteste ca era mult prea greu pentru a fi carat in spate de camarazii sai, motiv pentru care acestia l-au abandonat, lasandu-l sa moara.

In plus, femeia marturiseste ca intoarcerea civililor acasa a reprezentat o noua lovitura pentru familia sa. Civilii fusesera mutati cu forta departe de casele lor, suferind trei ani de violente extreme venite din partea membrilor Statului Islamic. Reintorsi in casele lor, civilii i-au alungat, sustinand ca rudele militantilor ISIS nu trebuie sa traiasca printre ei.

Una dintre fiicele lui Umm Hammoudi avea numai 14 ani atunci cand tatal sau a hotarat sa o marite cu un militant ISIS. Sotul sau a avut aceeasi soarta ca cea a tatalui sau si a pierit la un an dupa ce fata a ramas insarcinata cu primul ei copil. Dupa moartea sotului sau, tanara s-a vazut nevoita sa doarma pe pamantul rece unde era amplasat cortul sau.

Umm Suhaib, in varsta de 32 de ani, sustine fara pic de emotie ca ultima data cand a aflat vesti de la sotul ei a fost acum doua luni. "Cu siguranta este mort", marturiseste femeia. Tot ea sustine ca si-a dorit sa-l paraseasca atunci cand el a decis sa se alature Statului Islamic, insa nu a putut face acest lucru pentru ca aveau patru copii impreuna. Suhaib povesteste ca sotul sau era un musulman devotat care era sedus de ideea construirii unui califat si si-a pus abilitatiile de inginer in slujba Statului Islamic. In cele din urma, barbatul i-ar fi marturisit sotiei sale ca regreta decizia luata, insa era prea tarziu. "El si-a risipit viata si pe noi ne-a aruncat. Acum suntem pierduti", marturiseste femeia.

"Razbunarea nu este un leac. Aceste familii ar trebui sa urmeze cursuri de reabilitare", a marturisit Ali Iskander, seful districtului Bartella, unde se afla campusul respectiv.

Autoritatile locale din Mosul au emis un decret prin care cer exilarea familiilor jihadistilor in campusuri special destinate lor, pentru a fi reabilitate ideologic.

Activistii pentru Drepturile Omului ii contrazic si sustin ca pedeapsa colectiva submineaza perspectivele de reconciliere si risca sa incurajeze o generatie de persoane, care nu ar prezenta interes fata de Irak.