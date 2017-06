Familiile victimelor atacului din Londra ii cauta disperati pe cei dragi: "Daca vezi asta, te rog intoarce-te acasa!" - GALERIE FOTO

Din noaptea de duminica, oamenii nu mai stiu nimic despre cei dragi lor. Disperati sa-i gaseasca, oamenii au distribuit fotografii cu persoanele dragi, in speranta ca cineva ii poate ajuta sa-i gaseasca.

Sara Zelanak, in varsta de 21 de ani, se afla pe Podul Londrei in momentul in care atacatorii s-au napustit, cu mai multe cutite, asupra trecatorilor. Din aceea noapte, Sara a fost de negasit.

Sara este din Australia si se afla in Londra impreuna cu prietenii sai. Speriata de ceea ce se intampla in jurul ei, fata s-a indepartat de grupul sau si a alergat sa se salveze din calea atacatorilor.

Cand a aflat de disparitia Sarei, bonei ei i-a cazut telefonul din mana. In aceste momente, parintii si prietenii tinerei o cauta disperati.

"Cea mai buna prietena a mea, Sara Zelenak a pierdut contactul cu prietenii sai si cu familia, de cand au avut loc atacurile teroriste", este mesajul postat de unul dintre prietenii tinerei. "Daca tu sau oricine altcineva se afla in Londra si vede acest chip minunat sau are informatii referitoare la ea, va rugam sa ne scrieti", isi continua mesajul.

Apropiatii sustin ca Sarei nu ii statea in fire sa dispara, din contra, ea isi suna mama zilnic.

Xavier Thomas se afla impreuna cu iubita sa, Christine Delcros, atunci cand a avut loc atacul. Din acel moment, nimeni nu l-a mai vazut.

Iubita sa a suferit rani grave, produse de unul dintre atacatori. Frantuzoaica se afla in continuare in spital.

Prietenii lui Xavier l-au cautat, insa nu au dat de urma lui.

Sora Christinei a scris pe o retea de socializare ca este speriata de tot ceea ce intampla. "Suntem teribil de ingrijorati", scrie tinerei.

Ignacio Echeverria, in varsta de 39 de ani, este considerat un erou spaniol, care s-a grabit sa saveze viata unei femei, grav ranite in Piata Borough. Din acel moment, nimeni nu l-am mai vazut.

Fratele sau, Joaquin, sustine ca se asteapta de ceea ce e mai rau, dupa ce anchetatorii i-au cerut amprentele fratelui sau. "Nu este un semn bun", scrie acesta. "Imi caut fratele. Ajutati-ma daca stiti ceva de el", este mesajul disparat al surorii barbatului.

James McMullan (32) se afla pe terasa unui local atunci cand a avut loc atacul. Prietenii sai sustin ca James a iesit sa fumeze, iar ei au ramas la masa. La foarte scurt timp, teroristii au semanat panica in local si fiecare a incercat sa se salveze.

Din aceea noapte, prietenii sai nu mai au nicio informatie despre James.

"Vreau sa va spun tuturor ca fratele meu mai mare minunat si incredibil de talentat a disparut. El se afla in afara barului sa fumeze. Prietenii sai nu mai stiu nimic de el. Nu ne raspunde la telefon si nici la mesaje... Familia are nevoie ca el sa vina acasa", scrie sora barbatului.

Sebastian Belanger este un francez disparut in urma atentatelor. Iubita lui s-a intors la Londra pentru a asista la cautari.

"Nu avem nicio veste despre el", scrie iubita sa.

Socaine Drz este cautat disperat de familie. "Daca vezi asta, te rog intoarce-te acasa. Suntem foarte ingrijorati si politia te cauta", scrie matusa lui Socaine.