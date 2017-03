Fanta si Sprite, declarate "otravitoare" de Inalta Curte din Nigeria. De ce contin mai mult acid benzoic sucurile din Africa

Un judecator de la Inalta Curte de Justitie din Lagos a decis ca Fanta si Sprite pot fi „otravitoare” si a dat o sentinta in acest sens, scrie CNN, citand presa locala. Judecatorul Adedayo Oyebanji a decis ca pe toate sticlele ce contin aceste baturi sa fie pus un avertisment privind riscurile in cazul in care sunt consumate impreuna cu vitamina C.

De asemenea, magistratul a impus Agentiei Nationale de Control al Alimentelor o amenda de 2 milioane de naira (6.000 de euro) pentru ca nu a supravegheat suficient comercializarea acestor bauturi”.

„Agentia i-a abanondat pe cetatenii tarii noastre, certificand drept potrivite pentru consumul uman produse care devin otravitoare in prezenta acidului ascorbic”, a afirmat judecatorul. El sustine ca acidul benzoic si alti aditivi din Fanta si Sprite produc o combinatie letala cand sunt amestecati cu vitamina C – mai precis, formeaza benzen, care este carcinogen.

Sentinta a fost data dupa un proces impotriva NBC, firma care imbuteliaza produsele Coca-Coca in Nigeria, deschis de un om de afaceri local. Acesta spune ca a incercat sa exporte produsele NBC in Marea Britaniei, dar au fost distruse din cauza riscului pe care il prezinta.

Compania se apara, spunand ca limitele privind continutul de acid benzoic sunt mai scazute in Marea Britanie decat Nigeria si din acest motiv bauturile racoritoare au fost distruse de vamesii englezi, nu pentru ca erau periculoase. Cei de la NBC explica si ca, pentru piata nigeriana, e nevoie de o concentratie mai mare de conservanti din cauza climei tropicale. Atat NBC, cat si Agentia de Control al Alimentelor vor face recurs la decizia Inaltei Curti.

Ministrul nigerian al Sanatatii a anuntat o ancheta, chiar daca a dat si un comunicat in care anuntat ca nivelul de acid benzoic din respectivele bauturi racoritoare este sigur si nu prezinta niciun risc pentru sanatate. Si oficiul local pentru protectia consumatorilor a demarat verificari, chiar daca compania a dat asigurari ca nu a incalcat standardele Codex Alimentarius si ca nivelul de acid benzoic din cele 2 produse nu este periculos.