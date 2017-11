Fara prejudecati. Membrii unei fundatii din Croatia au deschis o cafenea in care chelnerii sunt persoane cu deficiente de auz - VIDEO

Silent Cafe pare o cafenea obisnuita, pana observi dialogurile purtate in limbaj mimico-gestual. Chelnerii sunt toti tineri cu deficiente de auz, iar unii dintre ei sunt la primul loc de munca. Deschisa recent in Zagreb, cafeneaua are deja clienti fideli. Acolo unde comunicarea e mai dificila, vine in ajutor tehnologia.

”Oaspetii care vin la cafeneaua noastra fac comanda cu ajutorul unei tablete. La computerul sau, chelnerul primeste numarul mesei care a facut comanda."

Pentru doritorii care vor sa invete, pe un ecran din cafenea ruleaza un filmulet cu notiuni de baza ale limbajului semnelor. Initiatorii proiectului si-au propus sa demonstreze ca nicio dificultate de comunicare nu poate fi de nedepasit. Totodata, au vrut sa demonstreze ca persoanele cu probleme de auz pot sa lucreze ca toti ceilalti muncitori. Cel putin in aceasta cafenea.