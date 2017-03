Fara Rusia la Eurovision? Kievul a interzis intrarea pe teritoriul tarii a interpretei Iulia Samoilova, care urma sa reprezinte Rusia la concursul Eurovision - VIDEO

Iulia Samoilova nu va putea merge in Ucraina timp de trei ani. Interdictia i-a fost pusa de Serviciul ucrainean de Securitate, care a anuntat ca tanara a incalcat legislatia Ucrainei atunci cand a tinut un concert in Crimeea, in 2015, fara avea permisiunea autoritatilor de la Kiev. Astfel, Rusia ar putea sa nu participe la Eurovision, care va avea loc in luna mai la Kiev.

Moscova a criticat dur actiunile ucrainenilor. Ministerul rus de Externe a numit decizia un act scandalos, cinic si inuman. Totodata, oficialii rusi au indemnat organizatorii concursului muzical sa sara in apararea tinerei, care se afla in scaun cu rotile.

In caz contrar, Rusia ar putea bocoita urmatoarele editii ale Eurovisionului. Pe de alta parte, organizatorii concursului spun ca monitorizeaza situatia si spera ca va fi gasita o solutie.

Relatiile dintre Rusia si Ucraina s-au inrautatit dupa ce Moscova a anexat peninsula Crimeea, in 2014. Aproape toti artistii rusi care au mers in Crimeea au primit ulterior interdictie de a mai intra in UCraina