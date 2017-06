Farsa transformata intr-o dubla tragedie. Doi tineri au luat masina unui prieten si au facut un accident in care au murit

Dupa ce au baut cateva pahare cu alcool, cei doi tineri - de 21, respectiv 22 de ani - au vrut sa faca o gluma. Cand amicul lor a intrat intr-un magazin, in localitatea Muresenii Bargaului, Bistrita Nasaud, au plecat cu masina lui.

Ionut Badiu, proprietarul automobilului: "Am lasat cheile in contact si ei s-au suit la volan si am zis stai sa imi iau suc din magazin, cand am iesit au plecat. Au baut."

La volan s-a urcat tanarul de 22 de ani, care nu avea permis de conducere. Aventura s-a sfarsit insa tragic - dupa doar 3 kilometri - in Tureac, o localitate vecina.

Martor: "A fost ca o explozie. Am vazut cum zboara porumbul, bucati din gard si a zburat masina. A durat exact o secunda, fara scartait de roti."

Masina s-a izbit de un podet din beton, a pus la pamant un stalp de electricitate si a ajuns in curtea unei biserici neo-protestante, unde a lovit un alt autoturism si s-a rasturnat. In lacasul de cult erau, in acele momente, aproximativ 20 de persoane, spun martorii.

Vasile Morariu - comisar IPJ BN: "In urma accidentului a rezultat atat decesul soferului, cat si al pasagerului din autoturism."

Din cauza stalpului doborat in urma accidentului, alimentarea cu energie electrica in biserica neo-protestanta a fost oprita pentru cateva ore.